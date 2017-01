מצעד חמוש "נגד יהודים" במונטנה ראשי ארגון ניאו נאצי ואנטישמי בארה"ב יקיימו בשבוע הבא מצעד של חברי הארגון נגד יהודים, כאשר הם חמושים ברובים. ניסן צור ,

צילום: רויטרס אילוסטרציה אתר האינטרנט "The Daily Stormer" שהוקם על ידי חברי ארגון ניאו נאצי ואנטישמי המאמינים "בעליונות הגזע הלבן", כהגדרתם, דיווח כי המצעד החמוש של חברי הארגון יתקיים בשבוע השני של חודש ינואר, ימים ספורים לפני כניסתו לתפקיד של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. המצעד יתקיים בעיר "וויטפיש" במונטנה. היעד לא נבחר ככל הנראה במקרה, מאחר ובעיר מתגוררת אימו של ריצ'ארד ספנסר, אחד הפעילים הניאו נאציים המפורסמים בארה"ב שעומד בראש ארגון "המכון למדיניות לאומית" המטיף לעליונות הגזע הלבן. אנדרו אנגלין, עורך אתר האינטרנט "The Daily Stormer" ומארגן המצעד נגד היהודים בו אמורים לקחת עשרות ואולי מאות מתומכי הארגון שיגיעו ככל הנראה חמושים למצעד, אמר כי המצעד נגד יהודים יצא לדרך למרות הנסיונות לבטלו מצד ארגוני זכויות אדם. "אנו נבקש אישור, ואני אהיה שם בעצמי. למונטנה יש חוקי נשיאת נשק ליברליים במיוחד, כך שעורך הדין שלי אמר לי שנוכל בקלות לצעוד במרכז העיר כאשר אנו נושאים רובים רבי עוצמה. כרגע, אנשי הארגון מעריכים כי נוכל לאסוך לפחות 200 משתתפים לקחת חלק במצעד שיהיה נגד יהודים, נגד עסקים יהודים, וכל מי שתומך בהם. אנו גם נסיע למצעד גלוחי ראש מכל האזור בעזרת אוטובוסים" כתב אנגלין באתר האינטרנט שלו. המצעד החמוש מעורר חשש גדול בקרב הרשויות במונטנה. לפני מספר שבועות פירסם אתר "The Daily Stormer" את פרטיהם של יהודים המתגוררים במונטה, יחד עם קריאה "לנקוט בפעולה” נגדם. בכתבה באתר תוארו היהודים כ"אנשים ללא בושה" ולאחר מכן הופיעה רשימה שכללה את תמונות, מספרי טלפון, כתובות וחשבונות ברשתות חברתיות של יהודי העיר ופעילים בארגונים נגד גזענות. האתר גם פירסם תמונה של ילד ועליו טלאי צהוב, תחת הכיתוב "להכות אותם". בכתבה עצמה דוחקים אנשי הארגון האנטישמי לתקוף יהודים באלימות. "זה חשוב מאוד וקל מאוד לשלוח לאנשים האלו מסר. חשוב מאוד שנגרום להם להרגיש כפי שהם גורמים לנו להרגיש. לא היה קמפיין חשוב יותר מזה" נכתב באתר. המצעד נגד יהודים בשבוע הבא אורגן, לטענת אנגלין, כתגובה על מחאות מצד יהודי מונטנה כנגד אימו של ריצ'ארד ספנסר. בכתבה שפירסמה בבלוג שלה, כתבה שרי ספנסר כי סוכנת נדל"ן יהודיה בשם טניה גרש, הפעילה בארגון נגד שנאת זרים, איימה עליה כי עליה לצאת נגד דעותיו של בנה וכן למכור את הבניין בו היא מתגוררת, אחרת תארגן גרש הפגנות המוניות נגדה. "לא משנה מה את חושבת על הרעיונות של הבן שלי, באיזה עולם מוסרי נכון להטיל את החטאים של בן על אימו?" כתבה שרי ספנסר. משטרת מונטנה הודיעה כי תיערך בכוחות גדולים על מנת לאבטח את המצעד החמוש ולמנוע עימותים או פגיעה ביהודים המתגוררים בעיר. כמה פעילי ארגונים נגד גזענות הודיעו כי קיבלו איומים על חייהם מאנשי הארגון הניאו- נאצי שיצעדו בעיר בשבוע הבא. גם דובר ה FBI אמר כי "אנו מודעים לנושא ובודקים האם בוצעה הפרה של החוק".