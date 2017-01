אדוני הנשיא, אל תתרגש מהאיומים יו"ר ועדת חוץ וביטחון במכתב לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ. "שלחנו את אחמד יאסין לגיהנום ובעוד חודשיים יציין שם בר מצווה". ח"כ אבי דיכטר ,

צילום: שירלי שטיינברג אבי דיכטר כבוד הנשיא טראמפ - אל תתרגש מהאיומים של הפלסטינים: העבר את השגרירות לירושלים! Dear President Trump - don't sweat over the threats of the Palestinians, move the American embassy to Jerusalem! כבוד הנשיא טראמפ, אתה בטח מוצף בעצות מפי יועצים רבים שמנסים לומר לך מה ואיך לעשות. כישראלי שחי כבר 46 שנה את המציאות במזרח התיכון, אני ממליץ לך להתרכז כאן, במזרח התיכון היושב על רכבת הרים שאין אפילו בדיסנילנד, בעשיית צעד אחד פשוט ואמיץ: העבר את שגרירות ארה״ב לירושלים! אתה תהיה המנהיג הראשון בארה''ב ובעולם שיעשה זאת. תפגין בכך מנהיגות שתבהיר כי אתה נשיא אחר, ולא עוד אחד מהזן הישן. בישראל אנו מבחינים בין מנהיגים הקוראים ״אחריי״, follow me, לבין אלה שצועקים ״קדימה״. לך מתאים לומר ״אחריי״. קריאת הקרב של הטרור האסלאמי היא ״לירושלים צועדים מיליוני מתאבדים״. קריאתך כמנהיג שקול ונחוש צריך שתהא בהקשר לירושלים ״אחריי עם שגרירות אחרי שגרירות לעבר ירושלים בירת ישראל״. גם המנהיגים הערבים יבינו שלאזור הגיע מנהיג המעצמה מספר אחת בעולם ואצלו מילה זו מילה. פוטין יבין שהאמריקאים חוזרים למלא את הוואקום שיצרו כאן במזה״ת בשנים האחרונות. והפלסטינים, שפרט ליללות ואיומים לא עושים דבר לקידום פתרון, הם סוף סוף יבינו שהזמן לא עובד לטובתם. אדוני הנשיא, אל תתרגש מהאיומים של הפלסטינים. את אלה שמעתי כבר עשרות פעמים בעבר. חמאס, ג'יהאד אסלאמי ואחרים. כולם איימו להבעיר את המזרח התיכון, ותמיד זה הסתיים כשבגדיהם חרוכים והעולם נחלץ לעזרתם. אין בעולם מיעוט ששפכו עליו כל כך הרבה כספים (כולל ארה״ב) והוא לא עשה עימו כלום לקידום השלום. ברוב המקרים הכסף מימן עוד טרוריסטים. ישבתי פעם לשיחה בכלא אצלנו מול מייסד החמאס השייח' אחמד יאסין, האיש הנכה שאחראי למותם של מאות ישראלים ואלפי פלסטינים. הוא אמר בטון מאיים ״יבוא יום ואני אחזור לביתי בג׳ורה/אשקלון, ואתה כבר לא תהיה כאן יותר״. ובכן, נולדתי באשקלון לפני 64 שנה אדוני הנשיא, ואני גר שם גם כיום. השייח׳ עשה רילוקיישן, הוא נשלח על ידנו לגיהנום ובעוד חודשיים יציין שם בר מצווה. ירושלים, הרים סביב לה. מתוך עשרה קבין של יופי, תשעה היא לקחה. עם העברת השגרירות אליה, ירושלים תקבל גם את הכבוד הבינלאומי שהיא ראויה לו. אנחנו הישראלים מאחלים לך הצלחה בתפקיד של מנהיג העולם החופשי והשפוי. לשנה הזאת בשגרירות ארה״ב בירושלים – זה בידיך אדוני הנשיא.