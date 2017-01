העצני מציג: אזהרות מימין בעידן טראמפ עו"ד העצני מזהיר ממדיניות מגומגמת מול ממשל טראמפ, מזהיר מהשלכות אפשריות לריבונות במעלה אדומים ומתווה דרך ליישום אוטונומיה. שמעון כהן ,

פלאש 90 אליקים העצני עורך הדין אליקים העצני, מבכירי ההתיישבות ביהודה ושומרון וממובילי חזון הריבונות, מציג בהרצאה שנשא ביום שישי שורת אזהרות מדיניות מהתנהלותו של ראש הממשלה נתניהו מול ממשל טראמפ, ומתריע מהשלכותיו האפשריות של מהלך הריבונות במעלה אדומים. את דבריו, שנאמרו באירוע תרבות נוסף בשמורת 'עוז וגאון' שבגוש עציון, פתח עו"ד העצני בדברי ביקורת על התנהלותו המדינית של ראש הממשלה נתניהו במרוצת השנים האחרונות וקבע כי "ראש הממשלה מושל על בסיס של שקר". לדבריו אין באמירה זו עלבון אלא תיאור מצב שהרי "אם נאמר לכל חבר ליכוד שראש הממשלה תומך בתכנית מרץ, שתי מדינות, הם יגידו שזה לא נכון והוא משקר. כלומר שאם הם היו מאמינים לו הוא לא היה עשר שנים בשלטון. כלומר מאמינים לו שהוא משקר...".

אם נאמר לכל חבר ליכוד שראש הממשלה תומך בתכנית מרץ, שתי מדינות, הם יגידו שזה לא נכון והוא משקר. כלומר שאם הם היו מאמינים לו הוא לא היה עשר שנים בשלטון.

לדבריו "חלום הבלהות הוא שחלילה יבוא היום שבו נתניהו יעשה את מה שהוא אמר, וכשנבוא ונטען טענות הוא ישאל 'מה חשבתם? שאני שקרן?' לנו יהיה להשיב שאנחנו עדר". העצני קובע כי שעת המבחן לרצינות כוונותיו של נתניהו מגיעה עם ראשית כהונת טראמפ כנשיא ארה"ב, "בפגישה הראשונה שלו עם טראמפ הוא יישאל מה אתה רוצה", אומר העצני המזכיר כי עם מחיקת רעיון שתי המדינות ממצע המפלגה הרפובליקנית הבהירו ראשי המפלגה בראיונות לתקשורת כי התכנית שתציג ישראל היא זו שתהיה מקובלת עליהם, וברוח זו צפוי טראמפ לבקש מנתניהו לפרוס בפניו את משנתו המדינית ותכניותיו בזירה זו. "הציבור של המחנה הלאומי לא יכול לתת לנתניהו לנסוע לארה"ב בלי שהוא יהיה סגור מה הוא יאמר שם. הדבר ממש קריטי. אם הוא יאמר שתי מדינות החמצנו החמצה של חמישים שנה ואולי יותר מכך, החמצה היסטורית", אומר העצני המספר כי בימי נתניהו באופוזיציה שאל הוא עצמו את נתניהו לתכניותיו המדיניות ואם אכן הוא תומך במדינה פלשתינית. נתניהו השיב לו מענה ממנו עולה תכנית לפיה "ישראל תכיר בשטחים שיימסרו לערבים כמדינה, אבל בפועל זו תהיה מדינה מינוס. מינוס צבא, כלומר מה שיש להם היום, המדינה הזו לא תשלוט על מעברי הירדן ועל הכניסות והיציאות. נמשיך אנחנו לשלוט, כי אם לא כן ייכנסו לכאן משמרות המהפכה. בשמיים אנחנו שולטים ולא הם. הוא עדיין קורא לזה מדינה". על כך מוסיף העצני ואומר כי גם אם ינאם נתניהו בכל מקום וינסה להגדיר את המהלך כהקמת מדינה לפלשתינים הרי שכל עוד אלה לא יקבלו את האגן הקדוש הדבר לא ייחשב בעיניהם לקבלת דרישותיהם ויהווה עילה להצגתה של ישראל כ'היהודי השקרן' שכן "עם כל המגבלות הללו ברור שזו אינה מדינה". במציאות שכזו "כאשר שוב יהיו דיונים בעולם, במועצת הביטחון, באקדמיה או בתקשורת, שוב הערבים יהיו המאשימים ואנחנו הנאשמים. יאמרו ששוב היהודים רימו, שוב הם מבטיחים הבטחות סרק ללא כיסוי. תהיה הסכמה בינלאומית לטענה הערבית כי זו באמת לא מדינה. עם התנאים הללו גם נאכל את

אני לא רואה בנו את התעוזה של אותו קומץ שהתחיל את ההתיישבות. אני לא בטוח שיש בנו את העוז הפנימי לצאת באלפים ולומר לנתניהו 'אתה לא יוצא לארה"ב בלי להגיד לנו מה אתה הולך לומר שם בשמנו'.

הדגים הסרוחים וגם נגורש מהעיר. הם ידרשו סמכויות למדינה שתוקם, הם יזמינו יחידה חמושה ממדינה סמוכה, תהיה התנגשות עם אנשי הביטחון שלנו וכל העולם יצדיק אותם. נצא רעים כפי שאנחנו היום והתוצאה תהיה מדינה ממש". "העניין הזה לא יכול להימשך. אנחנו לא יכולים לתת למשחק הנדמה לי הזה להימשך. עברו חמישים שנה. התברגנו ואנחנו רבים, אבל אני לא רואה בנו את התעוזה של אותו קומץ שהתחיל את ההתיישבות. אני לא בטוח שיש בנו את העוז הפנימי לצאת באלפים ולומר לנתניהו 'אתה לא יוצא לארה"ב בלי להגיד לנו מה אתה הולך לומר שם בשמנו'. אי אפשר לשחק עוד את המשחק של אנשי הליכוד שאומרים שאין החלטה בליכוד ואין החלטת ממשלה או כנסת לתמיכה בשתי המדינות. זה בלתי אפשרי". העצני מתריע ממצב בו הרצון לתאם כל צעד עם הממשל החדש יוביל להמשך המדיניות הקיימת מימי ממשל אובמה כדי שלא לקבוע עובדות לידידים. לעומת זאת, לדבריו נכון כבר בשלב זה לבטל את גזירות ההקפאה שלרוב אינן תלויות אלא בחתימת שר הביטחון, ביטול 'צו שימוש מפריע' אותו הוא מגדיר כ'סדום'. בהמשך דבריו ביקר עו"ד העצני את מהלך הריבונות במעלה אדומים כמהלך חלקי שיניב תגובה ערבית זועמת ולא יהיה בכוחו למנוע את מהלך המדינה הפלשתינית. "עם כל הכבוד לכל האנשים החשובים והנכבדים שמצדדים בזה, הם אומרים סיפוח חלקי קודם מעלה אדומים ואחר כך בקעת הירדן וכן הלאה, כאילו אנחנו לבד...". העצני מתריע ממציאות בה ישראל "תחטוף את כל המקל", כהגדרתו, בשל מהלך חלקי. להערכתו עם ביצוע מהלך שכזה הצד הערבי יבין שעליו לבצע מהלכים משמעותיים כדי לחסום את המהלך הישראלי, ומהלכים שכאלה עלולים לגלוש לכדי מלחמה, בעוד המהלך הישראלי אינו כזה המסוגל לבלום את הקמתה העתידית של מדינה פלשתינית. לדבריו על המהלך הישראלי הראשוני להוות צעד דרמטי של סיפוח כל שטחי C (שיוגדרו מחדש על פי תפיסתה וצרכיה של ישראל) וכל בקעת הירדן ומדבר יהודה.

חכמי אוסלו קבעו את גבולות C, אבל זה לא קדוש. אחרי שנספח את האזור הזה נוכל לקבוע מפה חדשה. יש דברים זוועתיים במפות שצוירו באוסלו. אנחנו לא קשורים לאוסלו ואין סיבה להיקשר ל"קדושת" המפה הזו.

באשר להגדרתם של שטחי C אומר העצני כי "חכמי אוסלו קבעו את גבולות C, אבל זה לא קדוש. אחרי שנספח את האזור הזה נוכל לקבוע מפה חדשה. יש דברים זוועתיים במפות שצוירו באוסלו. אנחנו לא קשורים לאוסלו ואין סיבה להיקשר ל"קדושת" המפה הזו. נצטרך לקבוע מהוC לטובת הסיפוח. ליצור מעשה מוגמר. סיפוח חלקי לא גומר את המדינה הפלשתינית ��לא משחרר כוחות נגדיים שעלולים לחסום לי את הדרך מלהמשיך בהדרגתיות. אסור בימים כאלה לפעול בהדרגתיות". באשר לסוגיית הסיפוח מחדש עו"ד העצני כמשפטן שחקר את הסוגיה לעומקה כי מהלך הסיפוח אינו מצריך חקיקה מיוחדת, אלא רק את ניצולו של סעיף קיים בחוק, כפי שנעשה במהלך סיפוח ירושלים. "איך סיפחו את ירושלים? חוקקו חקיקה אחת – ירשנו מהמנדט את פקודת סדרי שלטון ומשפט, זה היה החוק הכי קונסטיטוציוני שבמדינה הצעירה. לחוק הזה הוסיפו את סעיף 11 א' רבתי, שאומר שכל מקום בארץ ישראל המנדטורית שממשלת ישראל תכריז שיחולו עליו הדין המנהל והמשפט של מדינת ישראל הם יחולו בצו. בעקבות החקיקה הזו התכנסה ממשלת ישראל והוציאה צו שהדין הישראלי יחול על ירושלים". לדבריו "כל הנאורים והמשפטנים מתעלמים מזה, אבל כאן נעשה מעשה ריבונות מלא, ושר המשפטים יעקב שפירא קבע שזה מעשה ריבונות. הכנסת אומרת שהיא מייפה את כוחה של ממשלת ישראל לקחת משטח ישראל המנדטורית את מה שהיא רוצה. זהו האקט הריבוני, וכל היתר הוא צו". חוק רמת הגולן אינו במסגרת זו שכן אזור זה אינו שייך לארץ ישראל המנדטורית ולכן היה צורך בחקיקה נפרדת. "המשלתי זאת לארנק מלא דינרי זהב. הכנסת מוסרת את הארנק הזה לממשלת ישראל ומאפשרת לה לפתוח אותו בכל שעה ולקחת ממנו מה שתרצה, אבל היא לא פתחה אותו חמישים שנה. לכן גם אם רוצים לספח את כי שטחי C אפשר לעשות זאת בצו ממשלתי מבלי להזדקק לכנסת. השמאל לא רוצה שנדע זאת אבל כל משפטן יכול לבדוק אם מה שאני אומר כאן הוא נכון". על היום שלאחר החלת הריבונות ודרכי יישומו של המהלך מציין העצני מספר עובדות: "יש באוסלו שתי הוראות – הממשל הצבאי לא בוטל. אוסלו לא ביטל את הממשל הצבאי, אלא הוא נסוג. הממשל הצבאי שהיה בשכם קיים, אבל במשרד הביטחון בתל אביב. אם אוסלו מתפוצץ הוא חוזר. כלומר על פי הסכמת הצדדים יש לו קיום משפטי. ברירת המחדל היא שאם אנחנו עולים על המוקטעה ומחסלים את הקן הארסי הזה ועדיין אין לנו אוטונומיה או משהו אחר במקום, חוזר הממשל הצבאי. כשהיינו מדינה פחות חזקה מכפי שאנחנו היום, עם שני מיליון אזרחים פחות, ניהלנו את השיטור של שכם. כתקופת מעבר עד שניתן אלטרנטיבה ישנה ריצפה של הממשל הצבאי. אנחנו לא נופלים לתהום". נתון נוסף אותו מזכיר העצני הוא הסעיף בהסכמי הביניים של אוסלו ולפיו "אם העסק לא מצליח בתוך חמש שנים כל צד חוזר לתביעותיו, כלומר על ידי חתימה על אוסלו לא ויתרנו על שום דבר. אם כל צד חוזר לתביעותיו ואני מחזיר את הממשל הצבאי עד להסדר החדש לא הלכתי לאיבוד". הסוגיה הדמוגרפית שמטרידה רבים ממצדדי הריבונות עולה גם היא בדבריו של עו"ד העצני המצדד בעמדת השר בנט, אך מציע להוסיף לה מספר פרמטרים הכרחיים גם מהבחינה המשפטית. העצני מציין כי מאה אלף ערביי שטחי C אינם מסכנים דמוגרפית את ישראל וניתן להכיל אותם בתוכה, גם אם ירצו לקבל אזרחות מלאה, מה שכלל לא בטוח שיקרה. לזאת הוא מוסיף ומעיר כי נכון לאפשר לתושבים אלה בחירה בין אזרחות ישראלית לבין תושבות לאותו גוף אוטונומי שיוקם ביום שלאחר פירוק הרשות הפלשתינית.

אנחנו לא יכולים להחיל אוטונומיה בלי סיפוח תחילה ואז, באותו יום הכנסת היא שמקימה את האוטונומיה

באשר לשטחי A ו- B והערבים המתגוררים בהם, קובע העצני כי מבחינת החוק לא ניתן להקים עבורם אוטונומיה אלא רק אם קודם לכן מוחלת ריבונות ישראלית על השטח כולו. רק כאשר קיים ריבון על השטח כולו ביכולתו להעניק עצמאות אוטונומית לתושבי אזורים מסוימים ולמעשה להפריש להם סמכויות מהסמכויות הנתונות בידו. "אם מבטלים את הממשל הצבאי ללא ריבונות הוא יהפוך למדינה", מזהיר העצני הרואה בכך את טעותו של ראש הממשלה המנוח מנחם בגין. "אנחנו לא יכולים להחיל אוטונומיה בלי סיפוח תחילה ואז, באותו יום הכנסת היא שמקימה את האוטונומיה על פי צו ועל פי מפה מצורפת וקובעת את סמכויותיה המוגדרות". לאוטונומיה שכזו יוכלו להיות דגל, המנון ושגרירויות, אך שלטון העל שמעליה חייב להיות שלטון ישראלי שימנע באכיפה חינוך שטירמרי בבתי הספר של האוטונומיה ותופעות אנטי ישראליות

המזכיר של האמירות הירדנית החדשה כתב בזיכרונותיו 'הקמנו את האמירות הירדנית כדי לפנות מקום לערבים שיצטרכו לצאת כשהיהודים יקבלו מדינה במערב ארץ ישראל'. הוא דיבר בשפת כהנא... אנחנו לא מדברים בשפה הזו, אבל אנחנו אומרים להם שההצבעה הלאומית שלכם היא ברבת עמון.

דומות. "לנו צריך להיות ברור שמה שלא ניתן לערבים במערב ארץ ישראל, הביטוי ללאומיות הפלשתינית, אם יש כזו, לא יכול להיות בארץ ישראל המערבית. האוטונומיה אינה שלב מעבר למשהו אחר. קיבלתם 76 אחוזים של 'פלשתיין'. המזכיר של האמירות הירדנית החדשה כתב בזיכרונותיו 'הקמנו את האמירות הירדנית כדי לפנות מקום לערבים שיצטרכו לצאת כשהיהודים יקבלו מדינה במערב ארץ ישראל'. הוא דיבר בשפת כהנא... אנחנו לא מדברים בשפה הזו, אבל אנחנו אומרים להם שההצבעה הלאומית שלכם היא ברבת עמון. ברבע השטח שאותו קיבלנו, בכבשת הרש הזו, אין מקום למימוש לאומי. דגל האוטונומיה יוכל להיות כפי שהוא, אבל בפינה יהיה דגל כחול לבן שיסמל את המסגרת, הילדים של הערבי משכם יוכלו לראות סוף סוף את הים והפיינשמייקרים שלנו, שלא נאה להם להתרחץ עם הערבים, יבינו שיש לזה מחיר, לחיות ולתת לחיות, אבל לא ריבונות זרה במערב ארץ ישראל". העצני בהרצאתו צילום: נשים בירוק