"המנהל האזרחי סיים את תפקידו כארגון" ועדת המשנה של וועדת החוץ והביטחון לעניני יו"ש, קיימה סיור מעקב אחרי בנייה בלתי חוקית בשטחי C ברחבי יהודה ושומרון. רעות הדר ,

צילום: דוברות ח"כ יוגב ח"כ יוגב, במהלך הסיור ועדת המשנה של וועדת החוץ והביטחון לעניני יו"ש, סיירה היום (חמישי) במרחבי הבנייה הבלתי חוקית המסיבית על אדמות מדינה בשטחי C ביהודה ושומרון. הועדה סיירה באזור גוש אדומים ובקעת הירדן - בהם קיימת בנייה בלתי חוקית רבה. יו"ר הועדה ח"כ מוטי יוגב ציין כי "בשנה האחרונה ראינו יותר אכיפה ועל כך תודה למערכת הביטחון. יחד עם זאת חוסר הטיפול המשפטי והאכיפתי משך שנים על ידי גורמי המנהל האזרחי ביו"ש, זו פגיעה חמורה בשמירת אדמות המדינה". "במקרים רבים היו אלה היועצים המשפטיים בעבר, שהמליצו 'להלבין' עבירות בנייה רבות ולהעניק פרסים לפורעי חוק. מתאם הפעולות בשטחים והמנהל האזרחי לא עמדו במשימה להסדרת הבדויים ביו"ש ולאכיפת הבניה הבלתי חוקית ויהיה עלינו להמשיך ולעקוב אחר התקדמות הטיפול בבעיה", הוסיף יוגב. לדבריו, "אין ספק לאיש בישראל, שגבולותיה הביטחוניים המזרחיים של ישראל, יהיו לעולם גבולות ברי הגנה על הירדן. הגיע הזמן להעביר את השליטה ביהודה ושומרון ובקעת הירדן לממשלת ישראל, להחיל בשטחי C את החוק הישראלי ולהשליט בהם חוק וסדר". דוד אלחייני, ראש מועצת בקעת הירדן טען כי "המנהל האזרחי סיים את תפקידו כארגון". "יש לפרק את המנהל ששבוי בקונספציה של שנות ה80 הוא אינו ממלא את היעוד שלשמו הוקם. איכות חיים לתושבי האזור. אני קורא לממשלת ישראל להחיל את הריבונות הישראלית בשטחי C", דברי אלחייני. בועז עידו מפורום עוטף ירושלים הציג בפני המשתתפים את בעיית המאחז הבלתי חוקי 'חאן אל אחמר' ובית הספר האיטלקי המצוי בו. "אסור לנו לאבד את כביש 1 ולאפשר את השתוללות הבניה הלא חוקית כמו בנגב. אנו פועלים בשטח באופן שוטף ולשמחתי לראשונה בשנת 2016 שודרג שיתוף הפעולה עם המינהל האזרחי והתוצאות בהתאם - בלימת הבניה הבניה הבלתי חוקית ואף צמצום קל של מספר המבנים בשטח. כעת אנחנו חייבים להמשיך בכל הכח על מנת להעביר את הבדואים לקיבועים כפי שהחליטה מדינת ישראל בכדי להחזיר את הביטחון לכביש 1", אמר עידו.