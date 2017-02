טראמפ: איראן משחקת באש

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בצהריים (שישי) את איראן על רקע שיגור טיל בליסטי במדינה.

טראמפ צייץ בחשבון הטוויטר שלו: "איראן משחקת באש, היא לא מעריכה כמה אובמה היה 'נדיב' עמה. אני לא!"

שלשום אמר היועץ לביטחון לאומי לנשיא כי הממשל "מזהיר" את איראן בעקבות שיגור טיל בליסטי שיכול לשאת ראש נפץ גרעיני שביצעה בתחילת השבוע.

בשיחה שערך אמש עם כתבים אמר טראמפ כי הוא אינו פוסל תגובה צבאית לניסוי האירני בתחילת השבוע: "כל האופציות נמצאות על השולחן".

שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף הגיב "איראן לא מתרגשת מאיומים, היא מונעת מביטחון אזרחיה. לעולם לא ניזום מלחמה אבל אנו יכולים לחזק את ההגנה שלנו", אמר.

