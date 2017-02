סודה סטרים מציגה: גאווה לאומית

חברת סודהסטרים העולמית המשווקת את מוצריה ל-45 מדינות ברחבי העולם, תטביע את דגל ישראל על אריזות מוצריה.

לצד הדגל הישראלי יהיה כתוב "This product is made by Arabs and Jews working side by side in peace and harmony (מוצר זה מיוצר על ידי יהודים וערבים העובדים כתף אל כתף בדו קיום ושלום)".

"תעשייה ישראלית היא סמל ליזמות, חדשנות וטכנולוגיה. כחברה ישראלית גאה, הקפדנו תמיד לשמור על הזהות הישראלית שלנו בפרופיל גבוה, גם אם זה אומר להילחם על הבית מול האיחוד האירופי ומול הטרור הכלכלי מבית BDS", אמר מנכ"ל סודהסטרים העולמית, דניאל בירנבאום.

''בשנים האחרונות אנחנו הישראלים מוצאים עצמנו מותקפים, מתנצלים ומוחרמים ברחבי העולם. אנחנו הישראלים אולי לא מושלמים, אבל יש לנו הרבה במה להתגאות והחלטנו להראות את זה – גם לעצמנו וגם לעולם", הוסיף.