היעד: החלת החוק הישראלי בריאיון מיוחד ממליץ השר לשעבר גדעון סער לרה"מ לנצל את פגישתו עם טראמפ, ולהציג בפניו את רעיון החלת הריבונות הישראלית ביו"ש. ניצן קידר ,

צילום: עמיחי מעטוף‬ "יש לנו מחויבות להעניק חיים נורמליים לאזרחים ביו"ש". גדעון סער גדעון סער נמצא אולי בפסק זמן מהחיים הפוליטיים ולא מרבה לדבר בתקשורת, אבל עדיין מצוי עמוק בתוך העניינים וגם מביע את דעתו באירועים מיוחדים. בריאיון לעיתון 'בשבע' לקראת כנס ירושלים, הוא מגדיר את הפגישה שתתקיים בשבוע הבא בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כהזדמנות היסטורית ייחודית. "אני חושב שזו תהיה אחת הפגישות הכי חשובות בהיסטוריה של פגישות בין נשיא ארצות הברית לראש ממשלה בישראל", אומר סער, ומנמק: "קודם כול, יש לנו הזדמנות. היא נובעת מכמה סיבות. הנשיא הנוכחי, גם בזמן מערכת הבחירות וגם לאחריה, נתן יחס מאוד אוהד לישראל כבת ברית ואמר בצורה ברורה שהוא לא מתכוון להמשיך את המדיניות של קודמו, הנשיא אובמה. "בנוסף לכך, המפלגה שלו עדכנה את המצע שלה לפני הבחירות, הוציאה מתוכו את המחויבות למתווה שתי המדינות וחידדה את המחויבות שלה בנושא ירושלים כבירת ישראל, תוך שימוש במילים ירושלים המאוחדת. לכן, יש לנו גם ממשל וגם שני בתי מחוקקים שהם הידידותיים ביותר מזה הרבה זמן". כל זה נכון, אבל אין לך ספק? אף אחד לא יודע באופן ברור את דעותיו של הנשיא החדש. "אף פעם אין ודאות במה שמתפתח אחרי שאדם מגיע לשלטון. הוא אמר דברים מסוימים, ופעמים רבות יש כל מיני אילוצים. בוודאי שהקהילייה הבינלאומית כולה תנסה להזיז את טראמפ שמאלה בכל ההיבט הישראלי-פלשתיני". אבל סער מציע לשים לב להודעה שיצאה לפני כמה ימים בנושא ההתיישבות. "נאמרו בה כמה דברים: קודם כול, שטראמפ עדיין לא גיבש את עמדתו בסוגיית ההתנחלויות. המשמעות היא שיש הזדמנות נדירה לראש הממשלה נתניהו לסייע בגיבוש אותה עמדה, וטראמפ מחכה לכך. אני מזכיר שכל הממשלים האמריקניים מאז מלחמת ששת הימים התנגדו למפעל ההתנחלויות. אז לפחות נקודת המוצא של טראמפ היא שונה. הדבר השני שהוא אומר הוא שההתנחלויות אינן מכשול לשלום. זה שינוי, כי משתמשים בסיבה הזאת משנות ה‑80 וה‑90. בתקופת אובמה זה הפך מ'מכשול לשלום' ל'בלתי חוקיות'. טראמפ מסמן שהוא רוצה ללכת בכיוונים אחרים". מה היית מייעץ לראש הממשלה להעלות בפגישה עם הנשיא האמריקני? "אני חושב שנכון שראש הממשלה יבוא לבית הלבן עם רעיונות וכיווני חשיבה חדשים, מכיוון שהנשיא טראמפ הוא בעל פוטנציאל מבחינת הנכונות שלו לנקוט בעמדות שהן פחות שגרתיות ופופולריות גם בקהילה הבינלאומית, בשונה מהרבה מאוד ממשלים. גם בנושא של עתיד יהודה ושומרון, גם בנושא ההתיישבות וגם בנושאים האזוריים". "חשוב לומר", מדגיש סער, "ממשל אוהד זה לא אומר שישראל יכולה להגשים את כל חלומותיה. זה כן אומר שראש ממשלת ישראל צריך לבוא לבית הלבן ולהגיד באופן אמיתי מה השאיפות של מדינת ישראל. לבוא עם עמדות מקסימליסטיות, להציג את התמונה המלאה". עד כמה מלאה? כולל סיפוח ובנייה מחוץ לגושים? "נתניהו צריך לדבר לא רק על הסוגיה הביטחונית, אלא להביא את מכלול התביעות על השטח, לרבות התביעה שלנו להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית על שטחי C, בוודאי על שטחי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. הוא בהחלט צריך לומר לנשיא ארצות הברית: זו שאיפתנו, זו הארץ שלנו, יש לנו קרוב לחצי מיליון אזרחים שחיים קרוב ל‑50 שנים באזורים הללו. יש לנו מחויבות קודם כול להעניק חיים נורמליים לאזרחים שלנו ביו"ש, ויש לנו גם תביעה מדינית".



זה לא סיכון? ללכת על המקסימום יכול ליצור גם רתיעה. "אני לא חושב שראש הממשלה יבוא ויגיד שאנחנו תובעים את ג'נין ורמאללה. אבל בהחלט יש לנו תביעה שמשתרעת על פני כל שטחי C. חשוב מאוד לעשות זאת כי יש לנו רגע היסטורי, אם נאבד אותו יהיה קשה מאוד לאתר רגע דומה. אני חושב שאם יוצגו לטראמפ העמדות שלנו בצורה הברורה ביותר, כפי שראש הממשלה יודע לעשות אולי יותר טוב מכל אדם אחר – יש לנו סיכוי להשיג הבנה במרבית הנקודות". לסער ברור שלא תהיה פתאום צהלה אמריקנית מהרחבת ההתיישבות. "הדברים כמובן צריכים להיעשות באחריות ובחוכמה. אני לא בהכרח מצפה מהנשיא טראמפ לומר בפומבי שהוא מסכים שישראל תחיל את הריבונות בשטחי C. אנחנו צריכים משהו אחר – לקבל את המטרייה האמריקנית במועצת הביטחון של האו"ם. כשאני מדבר על תיאום זה לא בהכרח הסכמה. צריך להגיע להבנות שאינן שוללות את הנכונות שלנו למשא ומתן". לא לחשוש מאירופה סער מפתיע אמנם עם גישת "ללכת על כל הקופה" שהוא מציע לראש הממשלה, אבל מנגד חושב שחקיקת חוק ההסדרה השבוע הייתה מיותרת. "לדעתי, חוק ההסדרה לא נותן פתרון. חוק ההסדרה הוא לא המהלך האמיתי שצריך לסמן כיעד. היעד צריך להיות החלת החוק הישראלי. מדובר בחוק שבסבירות גבוהה ייפסל בבג"ץ, ולכן במסגרתו לא נקבל את מה שאנחנו רוצים בתמורה למחירים המדיניים שנשלם". "מה אנחנו רוצים?", מסביר סער, "נורמליזציה של החיים היהודיים ביהודה ושומרון. היא תושג רק באמצעות החלת החוק. אני מכיר את הבעיות מקרוב ונתקלתי בהן גם כשר החינוך וגם כשר הפנים. זה לא סביר שאתה צריך לעשות תוכנית נקודתית לחינוך כשאתה רוצה לבנות גן ילדים בבית אל, בעלי או בעפרה. זה לא סביר שאתה עושה רפורמה בתכנון ובנייה כך שכל אזרחי ישראל לא צריכים לבקש היתר להתקנת פרגולה, וביו"ש חלים דינים אחרים. זה היה מתאים לפעם, כשההתיישבות הייתה מפעל של כמה עשרות אלפים". לנתניהו הוא מזכיר כי "היום אנחנו חייבים לכוון גבוה ליעד האמיתי שלנו. אידיאולוגית - כי החלת הריבונות זה חלק ממצע הליכוד, אבל יותר מכך, זה צעד מחויב המציאות". אתה מדבר על החשיבות של ארצות הברית, אבל בל נשכח שאירופה חושבת אחרת מטראמפ. "תמיד היו הבדלים בין ארצות הברית לבין מדינות אירופה. ארצות הברית תמיד הטילה וטו על החלטות במועצת הביטחון של האו"ם שהאירופים תמכו בהן. היא הייתה הרבה יותר מגוננת על ישראל בזירה הבינלאומית מאשר אירופה. אני לא מוציא מכלל אפשרות שיהיו שינויים מדיניים משמעותיים גם במדינות אירופה בתקופה הקרובה. אבל בוא נבחין במה שאנחנו באמת זקוקים לו – התיאום עם האמריקנים, כדי שמפעל ההתיישבות יקבל את אותה מטרייה מדינית שממשל אובמה ניסה לערער אותה". אז אירופה פחות חשובה מבחינה מדינית? "אנחנו בהחלט יכולים להסתדר עם מחלוקות מול אירופה בסוגיית ההתנחלויות, אם הגענו להבנות עם האמריקנים. אני חייב לומר שגם באירופה, לאט לאט, שומעים קולות שונים. העלייה של האסלאם הרדיקלי בהחלט מביאה חוגים מסוימים לחשיבה מחודשת. יש גם התפתחויות שיביאו לכך שהעמדה האירופית תהיה פחות מאוחדת, למשל הפרישה של בריטניה. אני לא אומר שלא יהיה קשה בזירה המדינית. ימשיך להיות קשה, אבל אני רואה את ההבנה שצריך להגיע אליה עם ארצות הברית כדבר שעומד במקום הראשון מבחינת היכולת שלנו לתמרן בזירה הבינלאומית". "עזבתי כיסא, לא דרך" אי אפשר לקיים ריאיון עם גדעון סער בלי לשאול את השאלה המתבקשת: מתי הוא חוזר. "הסברתי אינספור פעמים שזה יקרה. לקחתי פסק זמן ואחריו אני מתכוון לחזור ולבקש את אמון הציבור". זה יהיה בליכוד, או שאתה שוקל גם דרכים אחרות? "בוודאי בליכוד. הליכוד היא התנועה שלי, אני במידה רבה נשאתי אותו על שכמי בתקופת האופוזיציה, כשהיינו 12 מנדטים. תמיד הייתי איש הליכוד ואני בסך הכול עזבתי כיסא, לא דרך, לא השקפת עולם ואמונות וגם לא את החברות בליכוד. השוני היחידי הוא שאני לא חבר כנסת ושר, לפי שעה". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ גדעון סער יעלה לבמת כנס ירושלים ביום שלישי י"ח בשבט (14.2).