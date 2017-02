בנק ישראל מצטיין בניהול יתרות המט"ח המגזין הבינלאומי "Central Banking" בחר בבנק ישראל כזוכה בפרס "Reserve Manager of the Year 2017". רעות הדר ,

צילום: פלאש 90 ד"ר קרנית פלוג המגזין הבינלאומי "Central Banking" הודיע הבוקר (שליש) על בחירתו בבנק ישראל כזוכה בפרס "Reserve Manager of the Year 2017". ההחלטה התקבלה על ידי ועדה של חברי מערכת המגזין וחברי הועדה המייעצת למגזין, המורכבת מנגידי בנקים מרכזיים לשעבר מרחבי העולם. בנימוקיה, ציינה הועדה כי לאור ירידת התשואות בשווקי האג"ח הממשלתיות, בנק ישראל עשה מאמצים לשפר את התשואה מותאמת הסיכון, בכך שהרחיב את השקעת היתרות למניות ולאגרות חוב קונצרניות. הועדה התרשמה במיוחד מאופן הניהול הזהיר של מהלך ההתפתחות של מסגרת ניהול היתרות, מהעבודה פורצת הדרך שעושה חטיבת השווקים של הבנק בניתוח הרגישויות של ההקצאה האופטימלית של התיק לשינויים בשווקים, ומהאופן בו התפתחה המומחיות בחטיבה בפיזור הסיכונים בתיק. עורך המגזין ויו"ר ועדת הפרסים, כריסטופר ג'פרי: "בנק ישראל מתברר כפורץ דרך בכל הקשור לחתירה לשיפור התשואה מותאמת הסיכון בתיק היתרות ההולך וגדל שהוא מנהל. חטיבת השווקים בראשות אנדרו אביר, מודעת היטב לסיכונים הכרוכים בתהליך זה, בהינתן הצפי לשינוי בתוואי המחזורי של הריביות, ההתפתחויות הפוליטיות, ובהתחשב בכך שמצבי חירום הם מטבעם בלתי צפויים". נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג: "לכבוד הוא לנו לזכות בפרס זה ואני מבקשת להודות לועדת הפרסים של "Central Banking" על בחירתה, ועל ההערכה שהפגינה לעבודה הקשה שעושה חטיבת השווקים של הבנק. האתגרים בניהול היתרות גדלו בצורה משמעותית. התשואות הנמוכות בשווקים העולמיים הדגישו את הצורך בהשגת תשואה ראויה על התיק תוך שמירה על ערכן ונזילותן של היתרות. בנק ישראל, כבנקים מרכזיים רבים, הרחיב את מגוון מכשירי ההשקעה העומדים לרשותו כדי לעמוד באתגרים אלו, תוך אימוץ מסגרת מקיפה של ניהול סיכונים. המגזין "Central Banking" היוצא לאור בלונדון נוסד בשנת 1990 והינו המגזין העצמאי היחיד העוסק בבנקאות מרכזית. הוא נקרא ב-140 מדינות ובמרבית הבנקים המרכזיים בעולם. הפרס מוענק לבנק ישראל לאחר שבשנת 2016 העניק המגזין לבנק ישראל את "פרס השקיפות" (Transparency Award). מדי שנה המגזין מעניק פרסים בקטגוריות שונות בתחום הבנקאות המרכזית.