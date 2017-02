"בשביל הרגע הזה הגעת לראשות הממשלה"

טוען....





ד"ר חגי בן ארצי, מרצה באוניברסיטת בר אילן וגיסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מתייחס בשיחה עם ערוץ 7 לפגישתו של ראש הממשלה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שצפויה להתקיים הערב (רביעי), שעון ישראל.

"יש כאן הזדמנות היסטורית לראשונה מזה שנים, יש ממשל רפובליקני, ממשל אוהד ופתוח מלכתחילה לשינוי קו ומגמה. יש הרבה אישים בממשל שתומכים לא רק בישראל אלא גם בתנועת ההתנחלות וההתיישבות ביו"ש", אומר בן ארצי בתחילת דבריו.

"הפעם הציפייה בהחלט גבוהה - לא רק לקבל אישור לעוד בנייה של אלפי יחידות או בנייה בגושים, אלא השאלה החשובה שצריכים עכשיו לפתור היא מדוע אחרי חמישים שנה חצי מיליון תושבים ביו"ש נמצאים תחת ממשל צבאי. צריכים להגיד לטרמאפ Enough Is Enough. המתיישבים צריכים להיות חלק ממדינת ישראל, להיות שווי זכויות כמו בכל המדינה".

לדבריו הערבים ביו"ש חיים תחת ריבונות פלסטינית, כהגדרתו, והיהודים חיים תחת ממשל צבאי. "אומרים שהערבים תחת כיבוש, אבל אנחנו תחת כיבוש. זה הבלוף של השמאל שאנחנו 'כובשים', הרי כבר עשרים וכמה שנים שהם תחת רשות פלסטינית, יש להם פרלמנט, נשיא ומוסדות שלטון. הם לא תחת ממשל צבאי.

"אנחנו לעומת זאת האוכלוסייה היחידה בעולם שנמצאת תחת ממשל צבאי כבר חמישים שנה. אנחנו רוצים שזה יפסק ודורשים ריבונות. זה אנושי והגיוני. לא רק ההתנחלויות הן לא מכשול לשלום כפי שאמר טראמפ אלא גם ריבונות ישראלית על הישובים היהודים ביו"ש אינה מכשול לשלום ולשום משא ומתן בעתיד".

ד"ר בן ארצי מוסיף, ''מגיע לנו להיות שווי זכויות וכמו שאנחנו עושים במאה אחוז את החובות שלנו במילואים ובמסים, כך מגיעים לנו הזכויות. כאן כדי להרוס בית מספיקה טענה של פלסטיני ובג"ץ לא מברר שום דבר, וככה הורסים גם ישוב שלם כמו בעמונה. זהו זה. זה צריך להיפסק, זה היה הקש ששבר את גב הגמל".

הוא מעביר מסר ברור לגיסו ראש הממשלה, "אני אומר היום לביבי - אם אתה לא מסוגל להציג דרישה כזאת ולהוביל אותה, אנחנו נחליף אותך. אנחנו נחפש מישהו אחר, אם זה יהיה בנט שאני אישית תומך בו או מישהו אחר, אנחנו נמצא מישהו אחר. זה רגע היסטורי וזאת צריכה להיות הדרישה העיקרית מהנשיא והוא פתוח ומוכן לשמוע".

צילום: אבי אוחיון לע"מ נתניהו בהתייעצות לקראת פגישתו עם טראמפ

בסיום השיחה מספר בן ארצי על הקשר שלו עם נתניהו שהתרופף בשנים האחרונות. "אני כבר כמעט שלושים שנה בקשר עם ביבי, עבדתי איתו בעשר השנים הראשונות, ביבי ב-96' אמר שבלי חגי הוא לא היה נהיה ראש ממשלה. בשנים האחרונות הקשר התרופף בגלל ביקורות שמתחתי על מהלכים שלו, אבל אני באמת ממשיך להרגיש כלפיו חיבה ואני אומר לו היום - 'ביבי, זה הרגע שבגללו הגעת לראשות הממשלה. עד עכשיו עסקת בבלימה אבל עכשיו הגיע הרגע האמיתי - לפרוץ קדימה ולנרמל את חייהם של חצי מליון יהודים החיים ביו"ש.

''הם הצביעו בשבילך ולבית היהודי וזה הקהל שמחזיק את הממשלה שלך. זו הדרישה הבסיסית ואם חלילה לא תצליח לעמוד במבחן כפי שנאמר לאסתר המלכה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר", כך בן ארצי.