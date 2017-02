אנא, אנא, אנא: שי צברי שר לאונרד כהן

טוען....





שיר שכתב לאונרד כהן במהלך ביקורו בארץ ב 1973 אז הופיע בפני חיילים בתעלה במלחמת יום כיפור. שלומי שבן נזכר בשיר בסמוך להולדת בנו הבכור והשורה "I asked my Father, I said Father change my name" לכדה אותו. לרגל ערב הופעות חד פעמי שקיים שלומי הוא הזמין את שי לבצע את השיר. התוצאה היתה עוצמתית והידהדה בלב ובראש של כל מי שנכח בהופעה גם ימים רבים אחריה.

התגובות העזות והתוצאה החזקה הובילו את שי לאולפן להקלטות. שלומי שבן מצידו בירך על ההחלטה להקליט את השיר ואף הצטרף בנגינה. ההפקה המוזיקלית המצוינת עליה מנצחים אסף תלמודי ובנו הנדלר זוכה לברק מיוחד בזכות נבחרת מוזיקאים נדירה: ניר מנצור במכונת תופים וכלי הקשה, בנו הנדלר בבס וגיטרות, אסף רוט במרימבה וגלוקנשפיל, אסף תלמודי בקלידים ושלומי שבן ניגן פסנתר ושר קולות.

זה שיר ראשון של שי צברי שיוצא מאז אלבום המופת ״שחרית״ שהיה הצלחה מסחררת ומיצב אותו כאחד היוצרים האיכותיים והמסקרנים הפעילים היום בארץ. במקביל לעבודה על שירים חדשים שי ונבחרת הגרוב של המזרח התיכון ממשיכים להופיע בלי הפסקה בארץ ובעולם וביום חמישי ה 16/2 יארח את שולי רנד בבארבי.