בזמנכם החופשי נתן גושן מוציא השבוע סינגל חדש בדרך לאלבומו הרביעי. ,

Photo by Dima Vazinovich/Flash90 נתן גושן '26' הוא שיר על אישה שמחפשת זוגיות רצינית בעולם שבו לא קל למצוא אותה. גושן חותם את מסע ההופעות שלו ביום חמישי כ"ז באדר במועדון התיאטרון בתל אביב עם חנן בן-ארי, ובב' באדר במועדון הפורום LIVE בבאר שבע, עם אמיר דדון. ***** פומפיית ענק שהיא בעצם חומה, שולחן גדול שאפשר לשחק תחתיו מחבואים, וספה בהשראת סלבדור דאלי הם רק כמה מן המוצגים שתוכלו לפגוש בתערוכה החדשה של מוזיאון ישראל 'אין כמו בבית'. התערוכה מבקשת לעורר מחדש את החשיבה על החפצים היומיומיים שלנו. ל' בשבט ועד ה' באב. אוצרת: עדינה קמיאן-קשדן. ***** ימי שישי מתחילים להתארך והפריחה בבנימין משגעת מתמיד. שני אלה יחד יוצרים אטרקטיביות מיוחדת להזמנה להגיע ל'שישי צבעוני'. מדי יום שישי יוצאים סיורים חינמיים בעקבות הפריחה הססגונית באזור חבל בנימין. פעם בעקבות עינות ענר ופעם במעלה מכמש, שישי אחר בנוה צוף ועוד אחד בנבי סמואל. מידע מפורט באתר תיירות בנימין. ***** 'שורו הביטו וראו' הוא חגיגת מחול נשי של להקת תמ"י (תיאטרון מחול יהודי) שתתקיים בז'ראר בכר בא' באדר. בערב הזה יוצגו היצירות המקוריות 'שלוש מחשבות', 'צחוק עשה לי', ו‑'point of you' מאת הכוריאוגרפים תמרה מיאלניק וויטלי נוביצקי. המופעים משקפים שלוש תקופות בחייה של מיאלניק: התבססות בארץ, כמיהה לילד ועבודה לצד דור ההמשך.