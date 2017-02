שקד: סיפוח כל איו"ש יוביל לקץ המדינה "סיפוח של כל יו"ש זה דבר שאיננו נכון אבל בהחלט צריך לספח את שטחי C, שם יש 450 אלף יהודים, 90 אלף ערבים", הסבירה שרת המשפטים. ערוץ 7 ,

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 איילת שקד שרת המשפטים איילת שקד טענה כי סיפוח כל שטחי יהודה ושומרון "יביא לקץ המדינה היהודית". בראיון לרדיו 101.5FM אמרה שקד: "אני מסכימה עם הרצוג שסיפוח כל שטחי יהודה ושומרון הוא דבר שיוביל לקץ המדינה היהודית. ''אני חושבת שסיפוח של כל יו"ש זה דבר שאיננו נכון אבל בהחלט צריך לספח את שטחי C, שם יש 450 אלף יהודים, 90 אלף ערבים'', הדגישה השרה שקד. לדבריה, ''המדינה בהחלט יכולה להכיל מתן אזרחות לעוד 90 אלף ערבים ושטחי A ו-B צריכים להיות חלק מקונפדרציה אזורית". בלשכת שרת המשפטים הבהירו בעקבות הדברים: ''השרה שקד דיברה מאז ומעולם על סיפוח שטחי C ואוטונומיה בשטחי A ו-B. בואו נתחיל בבנייה מאסיבית בירושלים וביו״ש ובהחלת הריבונות במעלה אדומים ומשם נתקדם''.