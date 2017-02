הצעת חוק מאתגרת ח"כית משמאל מציעה להחיל את הריבונות ח"כ נחמיאס ורבין (המחנה הציוני) הגישה הצעת חוק לסיפוח שטחי C לישראל. "אם הממשלה רוצה להשתגע, שתעשה זאת". איך תצביע הקואליציה? חזקי ברוך ,

צילום: הדס פרוש, פלאש 90 איילת נחמיאס ורבין ח"כ איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני) החליטה לייצר אתגר מעניין לקואליציה, ותגיש בשבוע הבא הצעת חוק להחלת הריבונות הישראלית על כל שטחי C, מהלך שיחייב את חברי הקואליציה להתמודד לראשונה ברצינות עם ההצהרות שהם מפזרים על הצורך בהחלת הריבונות ביו"ש. על פי הדיווח ב"ידיעות אחרונות", הצעת החוק מבקשת לספח לישראל את כל השטחים שהוגדרו בהסכמי אוסלו כשטחי C. שטחי C כוללים את כל היישובים ביו"ש, צירי הגישה אליהם, ואת רוב האזורים הלא מיושבים ביהודה ושומרון. ההצעה של נחמיאס ורבין דומה לתוכנית שהציג יו"ר הבית היהודי נפתלי בנט לפני חמש שנים, כשכיהן כמנכ"ל מועצת יש"ע. "תוכנית בנט" קוראת להחיל ריבונות ישראלית על 60 אחוז משטחי יו"ש ולתת אזרחות ישראלית לכ־50 אלף פלסטינים החיים בהם. מאז, כל הצעות החוק להחלת הריבונות באזורים שונים ביו"ש מוסמסו על ידי ממשלות ימין ולא הגיעו להצבעה בכנסת. כעת מגיעה ח"כ איילת נחמיאס ורבין עם ההצעה שלה שתיבחן את מידת הרצינות של הח"כים מימין בכל הנוגע להצהרותיהם על ריבונות ביו"ש. "מטרתה של הצעת החוק היא לאתגר ולהציב מראה כנגד האופן שבו פועלת הקואליציה בשיטות של סיפוח זוחל, באין פעילות מדינית ממשית" נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק של נחמיאס ורבין. "הממשלה לא הציגה מיום הקמתה שום חזון מדיני או דרך והשיתוק הוביל בין היתר להחלטת האו"ם האחרונה אשר שוב העמידה את ישראל עם הגב לקיר. ''צריך לחשוף את פני הממשלה המשותקת ביותר אי פעם מבחינת מדינית ולשאול אותה: ממשלת ישראל האם את רוצה לשלוט בשני מיליון פלסטינים או לשמור על מדינה יהודית ודמוקרטית? אם הממשלה ושריה תומכים בהחלת החוק על שטחי C, או יותר מכך, בכל שטחי יהודה ושומרון, יתכבדו ויעשו זאת. זאת אינה הציונות נוסח בן־גוריון וגם לא נוסח בגין", נכתב. ח"כ נחמיאס ורבין מסרה: "מה שאנחנו חווים פה זה לא פחות מחוסר אונים מדיני. הקואליציה חייבת להסביר לציבור איך ישראל תיראה עוד 20 שנה כשבאופק אין פתרון המוצע על ידי הממשלה. אם הממשלה רוצה להשתגע, או שתעשה זאת או שסוף־סוף תתחיל באמת להנהיג ולהציג בפנינו תפיסת עולם מדינית בת קיימא".