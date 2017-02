"בואו לחלוק כבוד אחרון לניצולה" ניצולת השואה הילדה נתן הלכה לעולמה ביום חמישי האחרון באיים הקנריים שבספרד, מחר היא תובא למנוחות בתל אביב ערוץ 7 ,

צילום: הדסק הספרדי של United with Israel ניצולת השואה הילדה נתן ז"ל ניצולת השואה הילדה נתן הלכה לעולמה ביום חמישי האחרון באיים הקנריים שבספרד. בקשתה האחרונה הייתה להיקבר בארץ ישראל. לאחר נבירה מאומצת במסמכיה מתברר כי נתן אכן תוכל לזכות ולהיקבר ליד אמה בבית העלמין בקרית שאול בתל אביב. ההלוויה תתקיים מחר (שני) בשעה 11:00 בבוקר. בארגון United with Israel, המלווים את המקרה, מבקשים מהציבור לבוא ולחלוק כבוד אחרון להילדה נתן, לה אין קרובים חיים בישראל. הילדה נתן נולדה ב-11 באוקטובר 1926 בגרמניה. היא הייתה מהיחידים ששוחררו ב-8 במאי 1945 על ידי הצלב האדום ממחנה טרזינשטט ביום תבוסת גרמניה הנאצית. לפני פרוץ המלחמה אב המשפחה התכוון לשלוח את משפחתו לארץ ישראל, אך היה קשה מאוד להשיג אשרות יציאה. בשנת 1933 מעטים ידעו לחזות מה יקרה תוך עשור. בשנים הראשונות למלחמה, משפחת נתן הכפילה את מאמציה לברוח לארץ ישראל. אך בשנת 1942, כאשר היו קרובים מתמיד להצליח, הם הועברו למחנה טרזינשטט, שהיה ממוקם כ-50 ק”מ צפונית לפראג שבצ’כיה. הילדה והוריה היו מהמעטים ששרדו את המחנה. לאחר המלחמה, אביה נפטר עוד כשהיו בגרמניה ונקבר שם. הילדה ואמה המשיכו אל האיים הקנריים ושם מצאו את שקט ושלווה לאחר הזוועות שחוו בחייהן. אמה נפטרה לפני שנים והילדה קיוותה שתוכל לקבור אותה בגרמניה, לצד אביה, אך משנוכחה לדעת שלא תוכל לערוך עבורה קבורה יהודית, החליטה להעבירה לישראל, כאן היא אכן נקברה. הילדה נפטרה בשבוע שעבר, ללא ילדים או בעל, מותירה אחריה את זיכרונותיה בידי עורך. בקשתה האחרונה הייתה להיקבר ליד אמה באדמת הקודש של ארץ ישראל. בילדותה לא זכתה לכבוד, לא זכתה לשם. היא הייתה רק מספר במחנות ההשמדה הנאציים. הודות לאנשים אנונימיים שסייעו לכך, תוגשם משאלתה האחרונה. "ראשנו נותר זקוף ביודעינו שניצחנו את אויבי העם היהודי. היום אנחנו חזקים יותר ומאוחדים יותר. כעת, כל שנותר הוא להיות נוכחים בהלווייתה של הילדה נתן, לדאוג שכל העם היהודי יבוא לחלוק לה כבוד אחרון", אומרים בארגון United with Israel.