"בושה": מחבלת תשתתף בכנס יהודי כנס Jewish Voice for Peace יארח בסוף השבוע בשיקגו מחבלת מורשעת ופעילים אנטי ישראליים במטרה לתכנן את הגברת החרם על ישראל. ערוץ 7 ,

צילום: יונתן סינדל, פלאש 90 גלעד ארדן בשיקגו שבארצות הברית יתקיים מחר (שישי) כנס של ארגון Jewish Voice for Peace, בצל שורה של כישלונות לתנועת ה-BDS כאשר האחרון שבהם הינה חקיקה נוספת בארה"ב, במדינת ארקנסו, המדינה ה-17 שכבר העבירה חוקים נגד ה-BDS.



אחת הדוברות המרכזיות בכנס היא רסמה עודה, פעילת ארגון הטרור החזית העממית לשעבר שישבה בכלא בישראל 12 שנים על רקע מעורבותה ברציחתם של שני סטודנטים בשנת 1969. דוברים נוספים המזוהים עם פעילות אנטי ישראלית ועם תנועת החרם הם לינדה סרסור - פעילה אנטי ישראלית בולטת בארה"ב אשר גורמים במשפחתה ישבו בכלא בישראל על רקע קשרים לחמאס; המשפטנית דימה חלידי שהייתה מעורבת בהגשת תביעות נגד משה יעלון ואבי דיכטר; חאתם עבודייה פעיל אשר נחקר בעבר בארה"ב לגבי החזקת חומרי תמיכה בטרור.



התוכן בכנס מוקדש לפגיעה בישראל ולתכנון פעולות החרם וזאת בצל הכישלונות שסופגת התנועה בשנה האחרונה בין אם במישור החקיקתי או במישורים הכלכליים והתרבותיים, כמו הגעה של אמנים בולטים לישראל למרות הלחץ שמפעילה עליהם תנועת ה-BDS. בין הנושאים שיידונו בכנס: חרם אקדמי; איך להלחם בחקיקה נגד ה-BDS, איך לפעול למען החרם באיגודי עובדים; מדוע HP היא מטרה נהדרת לחרם; איך לתכנן קמפיינים נגד ישראל בכמה חזיתות ועוד.



ארגון Jewish Voice for Peace הוקם בשנת 1996, וכיום יש לו כ-60 שלוחות ברחבי ארה"ב. בראש הארגון עומדת רבקה וילקומרסון אשר התגוררה בעבר מספר שנים בישראל. הארגון משתף פעולה באופן קבוע עם ארגונים פרו פלשתינים הפועלים נגד מדינת ישראל ובהם Students for Justice in Palestine שפועל למען החרמת ישראל בקמפוסים, American Muslims for Palestine ואחרים.



השר לנושאים אסטרטגיים גלעד ארדן: "JVP הוא ארגון אנטישמי המסית נגד מדינת ישראל. הארגון משתף פעולה עם ארגונים קיצוניים שהאידיאולוגיה שלהם היא חיסול מדינת ישראל. העובדה שהם בחרו לארח בכנס שלהם מחבלת שישבה בכלא על מעורבותה ברצח שני סטודנטים ישראלים, היא בלתי נסלחת. ''אני אמשיך להוביל מאבק נחרץ נגד המבקשים לפגוע במדינת ישראל ולקעקע את הלגיטימיות שלה. כיהודי אני מתבייש שכנס שכולו שנאה לישראל וכל מטרתו לפגוע בישראל מובל על ידי ארגון יהודי", אמר ארדן.