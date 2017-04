מאסר לנושא "קעקוע אושוויץ"

בית המשפט בגרמניה גזר שמונה חודשי מאסר על פוליטיקאי ניאו-נאצי ממפלגת הימין הקיצוני הנציונל-דמוקרטית, כך דווח בערוץ 10.

הפוליטיקאי הקיצוני נצפה בבריכת שחייה בבריכת שחייה ציבורית בעיר אורנינבורג שבמזרח גרמניה כשעל גבו קעקוע ענק של תמונה מוכרת בה נראה מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו.

בנוסף לאיור מחנה ההשמדה הידוע לשמצה, הופיע בקעקוע גם הכיתוב הכיתוב Jedem das Seine" - "To Each His Own - שהיה על שער מחנה הריכוז בוכנוואלד.

מדובר כאמור בפעיל מוכר במפלגה הימנית קיצונית "הנציונל הדמוקרטי" ואשר מכהן כחבר במועצה המחוזית מטעמה.

הפוליטיקאי הגיש ערעור לבית משפט גבוה יותר, אולם הערעור נדחה והפוליטיקאי והוא יישלח בקרוב למאסר.