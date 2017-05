''אין הבדל בין חיים לחיים'' נשיא המדינה קיבל לידיו את הגיליון המיוחד של כתב העת THE LANCET העוסק במערכת הבריאות בישראל. עדו בן פורת ,

צילום: מארק ניימן, לע"מ בית הנשיא, היום נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין קיבל לידיו הבוקר (חמישי) את הגיליון המיוחד של כתב העת THE LANCET, העוסק במערכת הבריאות בישראל, ונשא דברים במפגש. THE LANCETהוא מכתבי העת המובילים והוותיקים בעולם בתחום הרפואה והבריאות. הגיליון המיוחד משקף שינוי מהותי בגישת THE LANCET לישראל והוא מציג את הצדדים החיוביים של ישראל והחוזקות שלה בתחומי הבריאות. עוד נשאו דברים במפגש העורך הראשי של כתב העת פרופ' ריצ'רד הורטון ומנהל פיתוח הרפואה והמחקר בבית החולים רמב"ם פרופ' קרל סקורצקי, שלקח חלק בחיבור הגיליון המיוחד לצד אוניברסיטת בן גוריון, והמכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות. "ברצוני להודות לכם על היוזמה החשובה – להראות את מערכת הבריאות של ישראל לכל העולם, במגזין המכובד שלכם בעברית, אנגלית וערבית", אמר הנשיא בפתח דבריו והדגיש שכפי שניתן לראות בגיליון המיוחד, שירותי הבריאות בישראל הם בין החדשניים בעולם, ופורצי גבולות. "רופאים וחוקרים ישראלים עושים ניסים בכל יום בבתי החולים, וכן גם בקו החזית במלחמה", הוסיף ריבלין והדגיש את חשיבות הנגישות של מערכות הבריאות לכל, "קוראי המגזין ייווכחו לראות את מסירות הרופאים והרופאות, האחים והאחיות-ערבים, יהודים, דתיים וחילונים. ללא הבדל בין דם לדם, כי אין הבדל בין חיים לחיים''. בסיום דבריו אמר הנשיא: "על כולנו לפעול על מנת שהרפואה והמדע ינחו את הפוליטיקה ולא להיפך. אני תקווה שהקוראים שלכם יבואו לישראל לראות את מה שאנו עושים כאן ולהיות שותפינו בבניית עתיד טוב יותר". פרופ' ריצ'רד הורטון, העורך הראשי של כתב העת אמר במפגש "זו הזדמנות מצוינת לחגוג את הישגיה של ישראל לאורך 69 שנות קיומה, ואת המחויבות שלכם לנגישות אוניברסאלית לבריאות. קופות החולים המצוינות, אשר ממקסמות את שירותי הבריאות ואיכותם, חמש פקולטות לרפואה ברמה עולמית, מכוני מחקר תחרותיים בינלאומיים, וחברה פלורליסטית מגוונות ומולטי-אתנית אשר מעשירה את תרבותכם ומציבה הזדמנויות לעתיד". עוד הוא הוסיף "אנו רוצים לראות את ישראל כחברה גלובלית, המרחיבה את המעורבות הבינלאומית ואת שיתוף הפעולה עם שאר העולם. צוות זה ואני באופן אישי דוחים לחלוטין את החרם על ישראל. חרם הוא לא הדרך להתמודד עם חילוקי דעות. חרמות מעצימים דעות קדומות ושנאה, הם מנציחים את ההבדל ואנו דוחים לחלוטין את הגישה הזאת לדיון בחילוקי דעות בין קהילות ועמים".