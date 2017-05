השר בנט ינסה לבלום בנייה לפלסטינים שרי "הבית היהודי" יתנגדו ליוזמת נתניהו לבנות לפלסטינים באזורי C בטענה שמדובר בשינוי גבולות בפועל מבלי שישראל קיבלה דבר בתמורה. עדו בן פורת ,

צילום: Yonatan Sindel/Flash90 נפתלי בנט ראש הממשלה בנימין נתניהו יציג הבוקר (ראשון) לחברי הקבינט המדיני-ביטחוני את חבילת ההטבות שגיבש לפלסטינים, לקראת ביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בישראל. הקבינט יתבקש להצביע, בין היתר, על בנייה פלסטינית בשטחי C שנמצאים תחת שליטה ישראלית, על הקמת אזורי תעשייה בתרקומיה ובג'לאמה ומתן הקלות לפלסטינים במעבר אלנבי. שרי מפלגת הבית היהודי, שר החינוך נפתלי בנט ושרת המשפטים איילת שקד יצביעו נגד הבנייה לפלסטינים באזורי C בשל העובדה שמדובר בשינוי גבולות בפועל מבלי שישראל קיבלה משהו בתמורה. בגלי צה''ל דווח כי בנט מנסה לייצר קואליציה של שרים נגד המהלך. נתניהו ניסה להעביר הצעת החלטה דומה לפני שנה בזמן ממשל אובמה, אבל נסוג מהרעיון בשל התנגדות שרי הקבינט ביניהם בנט, שקד, אלקין וישראל כץ. נציין כי על אף התנגדות שרי "הבית היהודי" לחלק מהמחוות שגיבש נתניהו, נראה שלראש הממשלה יש רוב בקבינט להעברתן. שר התחבורה והמודיעין, ישראל כץ, יצביע ככל הנראה בעד חבילת המחוות. "במסגרת שיתוף הפעולה עם מדינות ערב, צריך לנקוט בצעדים שיאפשרו התפתחות כלכלית לפלסטינים", אמר השר כץ לגלי צה''ל. "למדינות ערב יש אינטרס קיומי בשיתוף פעולה עם ישראל".