הטבות כלכליות כן, ויתורים מדיניים לא גורמים במפלגת "הבית היהודי" מבהירים כי לא יאפשרו לראש הממשלה לבצע שינויים מדיניים באמתלה של "הטבות כלכליות לפלסטינים". עוזי ברוך ,

צילום: מרים אלסטר. פלאש 90 נפתלי בנט חברי הקבינט המדיני-ביטחוני יצביעו אחר הצהריים (ראשון) על שורה של צעדים כלכליים לטובת הפלסטינים שגיבש ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת ביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בישראל. אחד הצעדים עליו צפוי להצביע הקבינט הוא בנייה פלסטינית בשטחי C, הנמצאים תחת שליטה ביטחונית ואזרחית מלאה של ישראל. גורמים במפלגת "הבית היהודי" מבהירים כי אין בכוונתם לאפשר לראש הממשלה נתניהו לבצע שינויים בשטחי C. "הטבות כלכליות כן, ויתורים מדיניים וטריטוריאליים - לא", הם מדגישים בשיחה עם ערוץ 7. "אנחנו בעד שלום כלכלי, זה ברור, אבל לעיתים בכסות כלכלית יוצרים ויתורים טריטוריאליים", מסבירים הגורמים, "מדברים על בנייה מאסיבית בשטחי C שעלולה להכניס מאות אלפי פלסטינים ובכך יטושטש הגבול ויעשה סיפוח זוחל של שטחי C באמצעות אותה בנייה חוקית ולא חוקית - זו למעשה תכנית השלבים של סלאם פיאד". הגורמים מסבירים כי המטרה של תכנית זו למעשה היא ליצור רצף טריטוריאלי של שטחי A ו-B, נטילת סמכות היתר הבניה מישראל והעברתה לרש"פ ושינוי המאזן הדמוגרפי. מבחינת הבית היהודי, אומרים הגורמים, יש כאן ניסיון לשנות את הגבולות בלי שלום, בלי ביטחון, בלי הכרה במדינת ישראל ובלי תמורה. "ראש הממשלה תמיד אמר 'יתנו - יקבלו', לא יתנו - לא יקבלו'. כאן מעבירים דה פקטו שטחים נרחבים מאוד ליד הפלסטינים בעוד הפלסטינים ממשיכים להסית לטרור, מעבירים כסף לטרור וממנים רוצחים להיות ראשי עיר. עוד מוסיפים הגורמים, "מעוות יותר היא העובדה כי בינתיים נתניהו לא אישר ליהודים שום בנייה בשטח C, ועדת התכנון נדחתה כמה פעמים ויש הקפאה בירושלים וביהודה ושומרון". בבית היהודי מקווים לגבש קואליציה עם שרי הליכוד החברים בקבינט כדי לבלום את המהלך.