בנט ושקד התנגדו - המחוות אושרו שרי הבית היהודי מתחו ביקורת בישיבה על הכוונה לאשר לפלסטינים לבנות בשטחי C. בסופו של דבר אושרו כל המחוות שביקש נתניהו לאשר. ניצן קידר ,

צילום: רויטרס בנט ונתניהו הקבינט המדיני בטחוני אישר הערב (ראשון) ברוב משמעותי את חבילת המחוות לפלסטינים שהביא ראש הממשלה בנימין נתניהו לדיון. בישיבה הארוכה, שנמשכה יותר מחמש שעות ולא התקיימה בלשכת ראש הממשלה כפי הנהוג, התגלו חילוקי דעות בין שרי הבית היהודי - נפתלי בנט ואיילת שקד לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת בשל רצונו של ראש הממשלה להעביר בקבינט החלטה לפיה יאושר לפלסטינים לבנות בשטחי C. בסופו של דבר, בתום הישיבה, אישרו השרים את כל חבילת המחוות - כשרק שניים התנגדו - השרים בנט ושקד. החבילה כוללת מעבר לבנייה בשטחי C המצויים תחת שליטת ישראל גם הקמת אזורי תעשייה בתרקומיה ובג'לאמה ומתן הקלות לפלסטינים במעבר אלנבי. שרי הבית היהודי היו מעוניינים לגבש קואליציה נגד המחוות, אבל לא הצליחו במשימה זו - שכן מרבית השרים אמרו שהצעדים המדוברים יאפשרו התפתחות כלכלית פלסטינית שיכולה לסייע בשטח.