למי אתם קוראים ימין? שרי האגף הימני בליכוד מתגלים פעם אחר פעם כחסרי עמדה עצמאית ממשית מול ראש הממשלה דווקא בנקודות הקריטיות ביותר. פרשנות. שלמה פיוטרקובסקי ,

חזקי עזרא ועידת הליכוד 1. הקבינט המדיני-בטחוני אישר אתמול (ראשון) כצפוי חבילה של הטבות לפלסטינים, שהמרכזית והחשובה שבהם היא אישור לבניה משמעותית עבור הפלסטינים בשטחי C. אני יודע שלמי שאיננו בקי במציאות בשטח צירוף המילים "אישורי בניה בשטח C" נשמע כמעט כמו "רישום כוזב במסמכי תאגיד". צירוף מילים חסר משמעות שכזה, שפשרו מובן רק ליודעי ח"ן. אך האמת היא שבנקודת הזמן הנוכחית מדובר על אחד המאבקים הגדולים והחשובים ביותר בזירה המדינית. כאשר אבות הציונות התעקשו על הקמת ישובים בנגב, בגליל העליון, בשפלה, בהר ובחוף, הם נימקו את התזזית הזו בטענה שהגבול יעבור היכן שיעבור התלם האחרון של המחרשה. כאשר הגיע רגע האמת התברר אמנם שהקשר בין התלם האחרון לקו הגבול איננו מוחלט (גוש עציון מחד, הנגב מאידך), אולם במקומות רבים מאוד קן המחרשה ניצח. בגליל העליון לדוגמה. גם הפלסטינים מבינים את העיקרון הזה, והמאבק הגדול ביותר שאותו הם נאבקים בימים אלו הוא להרחיב את האזורים שבהם ישנה התיישבות פלסטינית צפופה ביהודה, בבנימין ובשומרון. המאבק הזה נעשה בסיוע כספים אירופיים בסכומים גדולים מאוד, ועל פי תוכנית סדורה שהוכנה ברשות הפלסטינית. צעד אחר צעד משתלטים הפלסטינים על מה שמכונה בשפת הסכמי אוסלו "שטחי C". מטרתה של התכנית הזו היא לוודא שביום פקודה, כאשר יגיע מועד קביעת הגבולות, ההתיישבות היהודית תחיה במובלעות ולא ההתיישבות הערבית, מה שיביא למסקנה שההתיישבות היהודית הוא זו שחייבת לסגת מפניה של זו הערבית. המחווה שעליה הוחלט אמש בישיבת הקבינט מהווה למעשה הסכמה ישראלית לשתף פעולה עם המגמה הפלסטינית. מדובר בצעד בעייתי מאוד מבחינה אסטרטגית, אולי הצעד הבעייתי ביותר מבחינה אסטרטגית שניתן היה להחליט עליו בנקודת הזמן הנוכחית. 2. ומה קרה בקבינט? אנחנו לא יודעים מה באמת היה בישיבת הקבינט, מאחר שהדברים הנאמרים בחדר הסגור הזה חסויים ואסורים לפרסום, תודה לאל. אולם, אם להאמין לפרסומים בתקשורת, רק שני שרי הבית היהודי העזו לצאת מפורשות נגד חבילת ההטבות שאושרה בקבינט ולהצביע נגדה. שרי הליכוד החברים בקבינט, בתוכם שרים שנחשבים חברי האגף הימני המובהק כדוגמת אלקין, ארדן וכ"ץ, יישרו קו עם ראש הממשלה. לא מדובר בהפתעה. פעם אחר פעם מתברר שהאגף הימני בליכוד אוהד מאוד את ההתיישבות ומוכן לפעול למענה רבות. אולם כל התמיכה הזו והעשייה הזו נעצרת בקו העצירה של נתניהו. במקום שבו ראש הממשלה מסמן את הקו נעצרים גם הניצים ביותר שבין שרי הליכוד. 3. כאן זהו המקום להתייחס לעצם שזרק נתניהו לאגף הניצי במסגרת החלטת הקבינט. על פי ההודעה שפורסמה מטעם לשכת ראש הממשלה, "הקבינט אישר הקמת ועדה לתקופה של שלוש שנים לקידום הסדרת מבנים ומאחזים ביו"ש. הצוות יכלול אנשי משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון והמנהל האזרחי. בתוך 21 יום תובא לממשלה הצעה להגדרת תפקידי הצוות הרכבו ואופן קביעת תכנית העבודה שלו. הצוות ידווח לראש הממשלה ולשר הביטחון מידי 3 חודשים". את 47 המילים הללו ניתן היה לתמצת ב-2 מילים - "שום כלום". ראשית, "צוות מאחזים" קיים כבר מאז הקמת הממשלה הנוכחית, יש לו לא מעט הצלחות - וגם כשלונות (עיין ערך מתווה עמונה). בנוסף, מי שיביט ויראה מה הרכב הצוות המדובר הנוכחי - יבין מייד שהסיכוי שנראה הכשרת מאחזים סיטונאית בשלוש השנים הקרובות שקול לסיכוי שבטווח הזמן הזה תוקם מושבה אנושית קבועה על המאדים. מדובר בעצם חסרת משמעות. עצם בעלת משמעות, אגב, ניתן היה לראות למשל בהחלטה על שיווק 5,000 דירות לבניה ביו"ש בתוך חודש. זה אפשרי, צריך רק לרצות. אבל נתניהו פשוט לא רוצה. 4. זה לא אומר שלא צריך אגף ניצי בליכוד. זה כן אומר שמי שבאמת רוצה להשאיר את נתניהו בימין לא יכול לעשות את זה מתוך שורות הליכוד. מי שחשב בבחירות האחרונות שהדרך להציל את הימין היא להעביר את הקולות לליכוד, טוב שיעשה מחשבה נוספת בנושא לקראת הבחירות הבאות, שתתקיימנה אי שם בין אוגוסט 2017 לנובמבר 2019.