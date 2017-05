"חבל שהשרים לא עמדו על שלהם" ראש מועצת בנימין מאוכזב מאישור הבנייה בשטחי C. "אנחנו לא נמצאים על מגרש משחקים. מדובר בגורלו של עם ישראל". בני טוקר ,

צילום: חזקי ברוך אבי רואה סמוך למערת המכפלה



ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע אבי רואה מאוכזב מהחלטת הקבינט למתן אישורי בנייה לפלסטינים בשטחי C. "אנחנו מחויבים בהכנסת אורחים. יש ביקור של נשיא ארה"ב, שהיא ידידה גדולה ואנחנו מחויבים בידידות כלפיה. אבל מצד שני - אין לנו אפשרות לסמוך על טראמפ, כמו שלא סמכנו על אובמה ולא על אף אחד אחר. עם ישראל צריך לקבל את ההחלטות שלו בעצמו - ולא להיות מונע משיקולים אחרים. אני לא חושב שצריך לשלם במחוות, אם זה נוגד את האינטרסים של ישראל", מבהיר רואה בשיחה עם ערוץ שבע. לדבריו הקבינט לא היה צריך לאשר את ההקלות והמחוות. "אנחנו הבענו את התנגדותנו להחלטה בקבינט על מחווה לערבים בשטחי C. מדובר במבנים שכבר בנויים ומנסים להסדיר אותם. ממשלת ישראל החליטה, או שרי הקבינט החליטו, לאשר את המחווה הזאת. חבל מאוד ששרי ממשלת ישראל לא יודעים לעמוד על שלהם - ומעת לעת לוותר בצורה של מחוות ובניית אמון כזה או אחר - במקום להסתכל על האינטרסים ועל המשמעויות לגבי מדינת ישראל, עם ישראל ותושבי יהודה ושומרון". רואה סבור ששוב שידרנו חולשה. "אני לא חושב שצריך לשלם. אני חושב שזה נוגד את האינטרסים שלנו, וודאי של ההתיישבות. ממשלת ישראל לא היתה צריכה להיענות - גם אם זה נראה משהו שולי, חשוב לשדר לעולם שמי שמקבל את ההחלטות ובוחן אותם זה ממשלת ישראל - ולא על פי בקשה של מישהו כזה או אחר גם אם הוא אורח שלנו". הוא מעריך שהניסיון להניע את תהליך השלום יכשל גם הפעם. "האפשרות כבר נוסתה כל ידי כל נשיא שנבחר. אולי הוא חושב שהוא יכול להצליח במקום שאחרים נכשלו. אבל הוא בא ממקום שלא מכיר את המציאות המזרח תיכונית, ואנחנו צריכים להגיד דברים ברורים ולא לגמגם. אם צריך לדחות אותו בנימוס, צריך לעשות את זה אבל לא לחשוש. אנחנו לא נמצאים על מגרש משחקים. מדובר על גורלו של עם ישראל".