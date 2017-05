אבי רואה: ויתור ישראלי זוחל

ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ועם ישראל ריבון על ארץ ישראל. זה היסוד ובסיס ההבנה שצריכה לעמוד בכל מהלך מדיני אסטרטגי או פרטני באזור יהודה שומרון ובקעת הירדן. כך גם אנו נדרשים להתייחס לאזור ולתושביו.

אנחנו מקדמים, דוחפים ותומכים כל העת במהלכים שמטרתם הקלה על האוכלוסייה הישראלית והערבית באזור יהודה, שומרון ובקעת הירדן בכל השנה. כל עוד אין הכרח ביטחוני שמחייב הגבלות, אין לנו שום רצון להקשות על חייהם של הערבים באזור. בכל ימי השנה אהינו חיים יחד – נוסעים בכבישים משותפים, קונים יחד בחנויות, ואף עובדים כתף אל כתף במפעלים. ישנה חשיבות בשמירה על מרקם החיים, בסופו של יום כולנו חיים פה.

אין להסכים למחוות מדיניות הצהרתיות שלא ייתנו מענה אמיתי לצרכים הנדרשים של האוכלוסייה באזור, אלא להחליט על מהלכים שיועילו לתושבים. במרחב שבו אנו חיים יש חוסר תשתיות כתוצאה משנים של הזנחה, קווי מים וחשמל ישנים שאינם עונים על הצורך לתושבי האזור, כבישים שלא פותחו כבר שנים ואינם מתאימים לנפחי התנועה, מערכות ביוב ישנות, תשתיות תקשורת שאינן מתאימות לעידן החדש ועוד.

ללא קשר לחודש הרמדאן שמתחיל השבוע אנו בעד צעדים שיקלו על ערביי האזור: הגדלת רישיונות הכניסה לארץ דרך מעבר אלנבי, הרחבת שעות הפעילות במחסומים ופיתוח התעשייה והתשתיות באזור, שהם ההקלות האמיתיות ושיפור מרקם החיים לתושבי האזור. באין בעיות ביטחוניות שמסכנות את חיי האזרחים הישראלים ביהודה ושומרון, וכאשר יש שמירה על הסדר אין סיבה שלא לאפשר לערביי האזור לנשום לרווחה ולהקל על חייהם.

יחד עם זאת, יש דברים שלא נוכל להסכים להם. אסור בשום פנים ואופן לאפשר לרשות הפלשתינית לבנות בשטחי C או לאשר שינוי במדיניות התכנון, אשר תיתן להם אפשרויות, גם אם עתידיות, לתכנן בשטחי C. המשמעות המעשית של מהלכים אלו היא ויתור ישראלי זוחל על שטחי C אשר איננו בא בחשבון.

במקום זאת, יש לעשות מאמצים כבירים כדי להחיל ריבונות ישראלית על שטחי יהודה, שומרון ובקעת הירדן בכללותם. בשנת היובל למלחמת ששת הימים ולחזרה לחבלי אבות, אשר החלה השבוע ביום ירושלים, יש לחזק את האחיזה הישראלית בקרקע במקום לתת אותה במתנה. על ממשלת ישראל לאחוז במושכות, לפעול לפיתוח האזור, לאפשר בנייה נרחבת בירושלים, בנגב, בגליל וביהודה ושומרון.

אבי רואה

יו"ר מועצת יש"ע