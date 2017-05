דרישה: להצביע שוב על הבנייה בשטחי C ראש מועצת שומרון דורש משרי הקבינט להצביע מחדש על ההחלטה המאשרת בניית פלסטינית בשטחי C. "זו מסירת שטחים בתחפושת". עדו בן פורת ,

צילום: מועצת שומרון יוסי דגן ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, פנה למספר שרי קבינט בדרישה שיביאו להצבעה מחדש, את ההחלטה לאפשר בנייה פלסטינית בשטחי C - המצויים בשליטה צבאית ואזרחית של ישראל. הוא טען כי ההחלטה התקבלה ללא דיון מקדים בממשלה או בכנסת ויש לה משמעות של מסירת שטחים. "זוהי החלטת קבינט שהתקבלה במחשכים בלי דיון מינימאלי בכנסת, או לפחות בממשלה על מסירה של לפחות אחוז שלם משטח C. לא בצורה רשמית אבל בפועל במעשה בעצם לוותר על זכויות הבניה זו מסירת שטחים בתחפושת. ממשלות השמאל היו עושות את זה בגלוי", אמר דגן. הוא הוסיף, "אני אומר לממשלה אם אתם חושבים שזה נכון, תעשו טקס בוושינגטון במדשאות הבית הלבן. אבל ללכת ולעשות זאת במחשכים, כשהשרים לא יודעים מראש על ההחלטה, זה דבר חמור ואני קורא לממשלה לראש הממשלה לשרי הקבינט להיות ישרים עם הציבור ולהיות ישרים איתנו הבוחרים שלהם ולעשות רוויזיה. להצביע מחדש על הדבר הזה". דגן טוען כי "יש פה דבר חמור מאוד. בעידן כזה, של נשיא ארה"ב שכולם אמרו שהוא יגנה בנייה בהתיישבות ביו"ש ואני אומר שהוא עוד יגנה בהמשך. אחרי שמגיע לכאן נשיא ארה"ב שלראשונה בהיסטוריה מעמיד במקום את אבו מאזן, שנמנע מלדבר על שתי מדינות, שאומר שההתיישבות היא לא מכשול לשלום, לבוא בהתנדבות ולתת דה פקטו שטחים שבכל הסדר מדיני יישארו בידי ישראל, זה דבר מיותר. זו טעות חמורה - ואני מצפה מהממשלה לתקן אותה". דגן פנה גם לשרים ולח"כים מחוץ לקבינט שהביעו אף הם זעזוע מהמהלך שנעשה ללא דיון בממשלה או בכנסת. סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי אמרה כי "יש על הפרק דרישות למחירים מדיניים בשטחי C, ועלינו להתנגד לכל שינוי והעברת שטח לפלסטינים בשטח זה. ממשלת ישראל נטשה את גישת אוסלו בנוגע לשטחי C והיא דוגלת בהתיישבות יהודית ולא בנסיגות, גם המהלכים הכלכליים מול הפלשתינים צריכים לשקף זאת".