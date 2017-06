סמוטריץ' בוועידת הארץ: מתי תתפכחו?

''אתן להם זכות הצבעה בהתאם להתפתחות התהליך לאורך שנים, אין שום תפישה או תורה שיכולה להכריח להתאבד, לא התאבדות ביטחונית וגם לא התאבדות אזרחית במתן זכות הצבעה למי שרוצה לקעקע את הזהות היהודית של ישראל. ככל שהתהליך יתקדם והוא מוכן לחיות תחת המדינה היהודית ומקבל את זכותה והכרה בה...".

לדבריו, המציאות של העשורים האחרונים מלמדת שהשאיפות האלה סותרות, ''אתם יכולים לקבור את הראש בחול כמה שאתם רוצים. לא לקרוא את ספרי הלימוד, הם לא מוכנים למדינה יהודית, זה מה שהפך אותם לתנועה לאומית, הרצון לשלול את הלגיטימציה של התנועה הציונית.

''זו הדרישה היחידה - להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. מתוכנית החלוקה דרך אוסלו, הנה קודם ישבה פה ציפי לבני וסיפרה מה נתניהו הסכים לתת לאבו מאזן, הכל. ארבעה אחוז עם חילופי שטחים, הסכים לתת הכל וברגע האמת אמרו 'לא'. תתפכחו מאשליות, תסתכלו למציאות בעיניים, אפשר לנהל סכסוך עוד מאה שנה או להכריע אותו, נקודה''.

סמוטריץ' הזכיר כי השרים הפלסטיניים לא מכירים בקיומו של עם יהודי. ''דיברת על זכות הגדרה עצמית לפלסטינים, זכות הגדרה עצמית ליהודים, זכות שווה. צריכה להיות אמירה ברורה שמכירים בזה שלא תהיה זכות שיבה לתוך מדינת ישראל. נגמר הזמן. יש פה משטר ברזל''.

על תוכניותיו של הנשיא טראמפ בנוגע למזרח התיכון אמר סמוטריץ' ''מוקדם לדעת מה טראמפ יעשה, אם יביא לעסקה אולטימטיבית או לא''.

ח"כ סמוטריץ הקריא קטע קצר שכתב טראמפ בספרו OUT OF THE DEAL: ''הסגנון בו אני עושה עסקאות די פשוט וישיר, אני מכוון מאוד גבוה ואז אני ממשיך לדחוף ולדחוף כדי להשיג את מטרתי. לפעמים אני מתפשר על פחות אבל ברוב המקרים אני מסיים בדיוק עם מה שרציתי. אני אוהב לחשוב בגדול, תמיד עשיתי את זה. עבורי זה פשוט.

''אם אתה חושב על משהו עדיף שתחשוב בגדול. רוב האנשים חושבים בקטן כי רוב האנשים מפחדים מהצלחה, מקבלת החלטות, לנצח. כל זה נותן לאנשים כמוני יתרון גדול", כתב טראמפ בספרו.