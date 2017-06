"מנהלים מדיניות שקולה" בלשכת שר הביטחון דוחים את הביקורת של השרים בנט ושקד על ההחלטה לאשר בניית 14,000 יחידות דיור בקלקיליה על חשבון שטחי C חזקי ברוך ,

צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון אביגדור ליברמן לשכת שר הביטחון, אביגדור ליברמן, דוחה את הודעת שרי הבית היהודי הערב (רביעי) שבאה בתגובה לתוכניות הבנייה בקלקיליה על חשבון שטחים לבנייה יהודית. "הודעת שרי הבית היהודי תמוהה ביותר, מאחר והתוכנית המכונה 'מקלות וגזרים', הוצגה לפני כחצי שנה לכל שרי הקבינט, בהם שרי הבית היהודי. העלאת הנושא דווקא היום, כולל ההצהרות והדרישות, מזכירות יותר מדי את התנהלות תנועת התחייה בשנת 1992, כאשר הפילה את ממשלת הימין בראשות יצחק שמיר ובכך הביאה עלינו את הסכמי אוסלו". "הממשלה הנוכחית היא הטובה ביותר למפעל התיישבות ביהודה ושומרון, כשרק במחצית הראשונה של 2017, אושרו אלפי יחידות דיור. אנו מנהלים מדיניות שקולה, מתוך התחייבות לקידומה ופיתוחה של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון מצד אחד, ובאחריות לשמירת האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית מצד שני", לשון תגובת לשכת השר ליברמן. בנט ושקד טענו הערב, "התנגדנו לתכנית המכונה 'מקל וגזר', שהיתה ונשארה תכנית של פרס לטרור, ושל קידום ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. אין ספק שמשמעות התכנית מחמירה אל מול ההיקפים המצומצמים מאד של בניה שאישר ראש הממשלה לישובים הישראלים". "על ממשלת ישראל לקדם את האינטרסים הישראליים ביו"ש, ולא את אלה של הפלסטינים. לנוכח משמעויות אלה נדרוש הקפאת התכנית עד לדיון מחודש בקבינט או עד שיווק של 14 אלף יחידות דיור לישראלים בשטח C", אמרו השניים. מוקדם יותר פורסם כי התוכנית אושרה להפקדה באזור C שבאחריות ישראלית מלאה עבור העיר קלקיליה. מדובר בתוכנית שתכפיל את העיר, הנמצאת בשטח A, על חשבון שטח C המיועד לפיתוח ההתיישבות הישראלית ותצמצם מאוד את המרחק בין העיר הפלסטינית לישוב הישראלי צופים - שלמעשה יכותר ע"י השכונות החדשות של קלקיליה. זאת בזמן שעבור כלל ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, המונה כ-450,000 נפש אושרו על ידי הממשלה לפני כשבוע רק כ-2,000 יחידות דיור. יצויין כי מדובר בתוכנית מתאר לטווח ארוך של ביצוע, עד 35 שנים - ומחכה כבר כעשר שנים לאישור. ראשי שדולת ארץ ישראל בכנסת, הח"כים יואב קיש ובצלאל סמוטריץ' אמרו בתגובה כי "מדובר בהתנהלות בלתי סבירה ובלתי נסבלת שנעשית מתחת לשולחן ונדרוש עליה הבהרות". "הבניה והקצאת הקרקע הנרחבת לפלסטינים בשטחי סי מצד אחד, מול זו המצומצמת לישראלים מהצד השני, חוצה את הקו האדום שממשלה לאומית יכולה להרשות לעצמה", דברי ראשי השדולה. לשכת ראש הממשלה הגיבה לדברים ואמרה כי "מדובר בתוכנית שהובאה על ידי שר הביטחון בשנה שעברה ואושרה בקבינט. מאז אושרו לתכנון ולבנייה מעל 10,000 יחידות דיור להתיישבות היהודית, ולכן הטענה אינה נכונה ואף אבסורדית".