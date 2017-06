לוין: לבחון מחדש את הרחבת קלקיליה סערה גם בקרב בכירים בליכוד בעקבות התוכנית להרחבת קלקיליה לשטחי C ערוץ 7 ,

צילום: פלאש 90 יריב לוין בכירים בליכוד תוקפים את תכניתו של ראש הממשלה נתניהו להרחיב את שטחי קלקיליה לשטחי C כשבמקביל נתניהו מקפיא את הבנייה בהתיישבות ביו"ש. שר התיירות ח"כ יריב לוין אמר הבוקר, "הרשות הפלשתינית ממשיכה להסית לטרור ולפגוע בביטחון של כלל אזרחי ישראל. הרשות מפרה ברגל גסה ובאופן שיטתי את כל התחייבויותיה ועל כן נכון לבחון מחדש את מימוש ההחלטה להרחבת קלקיליה, אשר הנזק הטמון בה הוא רב". סגנית שר החוץ ח"כ ציפי חוטובלי אמרה, "לא יתכן שלערביי קלקיליה זכויות יתר. הוספת אלפי יחידות דיור בקלקיליה בלי בנייה משמעותית בשומרון פוגעת בהתיישבות היהודית. הממשלה מחויבת לבנות בהתאם לצרכי השטח ואחרי שנות ההקפאה הארוכות, התכניות שאושרו אינן מספקות". אמש נחשף כי לא פחות מ 14,000 יח"ד, עבור 50,000 תושבים פלסטינים אושרו להפקדה באזור C שבאחריות ישראלית מלאה עבור העיר קלקיליה. מדובר בתוכנית שתכפיל את העיר, הנמצאת בשטח A על חשבון שטח C, המיועד לפיתוח ההתיישבות הישראלית, ותצמצם מאד את המרחק בין העיר הפלסטינית לישוב הישראלי צופים, שלמעשה יכותר ע"י השכונות המתוכננות החדשות של קלקיליה. זאת בזמן שעבור כלל ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, המונה כ 450,000 נפש אושרו ע"י הממשלה לפני כשבוע כ 2000 יח"ד בלבד. יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון, אמר "מדובר בשערורייה. בזמן שמתחשבנים איתנו כאן על כל יחידת דיור. בזמן שאושרו לכל מועצה אזורית שומרון בוועדת התכנון בעליונה רק 66 יח"ד מחליט הדרג המדיני להעניק לעיר הטרור קלקיליה את פרס הטרור האולטימטיבי: הכפלת השטח והכפלת האוכלוסייה. ואני שואל האם הממשלה הזו איבדה את הבלמים? האם השתגענו לגמרי? האם אין גבול לחוסר האמינות? אי אפשר להמשיך לדבר בשני קולות. לטעון בבוקר שאנחנו עושים הכל למען ההתיישבות ובערב לעצור בנייה בהתיישבות ולקדם בנייה ערבית. אנחנו לא נוכל לאפשר לממשלה להמשיך עם אחיזת העיניים הזו".