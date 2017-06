הבנייה בקלקיליה: "מישהו יצא מדעתו" תוכנית הבנייה לערבים שאושרה בקבינט מאפשרת באופן חריג בנייה רק 50 מטר מגדר ההפרדה, בניגוד למקובל ולצרכי הביטחון. יוני קמפינסקי ,

צילום: יוסי זמיר. פלאש 90 קלקיליה על רקע יישוב יהודי



טוען....



לאחר שנחשף כי הדרג המדיני אישר בנייה של 14,000 יחידות דיור בקלקיליה על שטחים בשליטה ישראלית מלאה (שטחי C), פי שבעה ממספר יחידות הדיור שאושרו לכל 24 הרשויות ביהודה ושומרון, הערב (חמישי) מתברר כי תנאי האישורים שניתנו לפלסטינים חורגים בהרבה מן המקובל. כמו כן, אישורי הבנייה מנוגדים לדרישות הביטחון של צה"ל בכל הנוגע לבנייה סמוך לגדר ההפרדה. על פי המקובל, בניית ישוב תתקיים לא יותר מ-200 מטר סמוך לגדר. באופן יוצא דופן בתוכנית קלקיליה התקבל אישור לבנות 50 מטר מהגדר, סמוך מאוד ליישוב צופים בשומרון. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר כי "מישהו יצא מדעתו. לא רק שניתן פרס לעיר הטרור קלקיליה, מגדילים לעשות ומאפשרים לה, בניגוד לישובים יהודים, לשבת צמוד לגדר ההפרדה בניגוד למקובל ולצרכי הביטחון. ''הדבר הזה הוא חציית קו אדום נוסף", תקף דגן. ''הישוב צופים והמועצה האזורית שומרון ייצאו למאבק על הדבר הזה שנוגע אגב גם לישובים בתוך הקו הירוק - כוכב יאיר, כפר סבא ואחרים". צילום: ערוץ 7 יוצא למאבק. דגן כאמור, אמש נחשף כי לא פחות מ-14,000 יח"ד, עבור 50,000 תושבים פלסטינים, אושרו להפקדה באזור C שבאחריות ישראלית מלאה עבור העיר קלקיליה. מדובר בתוכנית שתכפיל את העיר, הנמצאת בשטח A על חשבון שטח C, המיועד לפיתוח ההתיישבות הישראלית, ותצמצם מאד את המרחק בין העיר הפלסטינית לישוב הישראלי צופים, שלמעשה יכותר ע"י השכונות המתוכננות החדשות של קלקיליה. סגנית שר החוץ ח"כ ציפי חוטובלי (הליכוד) אמרה כי "לא יתכן שלערביי קלקיליה זכויות יתר. הוספת אלפי יחידות דיור בקלקיליה בלי בנייה משמעותית בשומרון פוגעת בהתיישבות היהודית. הממשלה מחויבת לבנות בהתאם לצרכי השטח ואחרי שנות ההקפאה הארוכות, התכניות שאושרו אינן מספקות".