מורשת נתניהו- מדינה פלסטינית בשטחי C מזכ''ל מפלגת האיחוד הלאומי: "כשיושב נשיא חדש בארה"ב, לא יעלה על הדעת שלא די בהקפאה, אלא יוענקו שטחים של מדינת ישראל לפלשתינים". ערוץ 7 ,

צילום: הלל מאיר ואור אלכסנברג אופיר סופר מזכ''ל מפלגת האיחוד הלאומי, אופיר סופר, מותח ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התוכנית לבניית 14 אלף יחידות דיור בקלקיליה, על חשבון שטחי C השייכים ליהודים. "בשנים בהן אובמה כיהן נשיא העולם החופשי לכאורה נאלצנו לחיות עם ההקפאה, אך כעת כשיושב נשיא חדש, לא יעלה על הדעת שלא די בהקפאה, אלא יוענקו שטחים של מדינת ישראל לפלסטינים", אמר סופר. לדבריו, "אם פרשנים ואנשי תקשורת מנסים למצוא את המורשת שמשאיר אחריו נתניהו, הרי היא לפניהם - הקמת מדינה פלסטינית בתוך שטחי C ולא רק בשטחים A ו-B". במחנה הלאומי נשמעה ביקורת חריפה על תוכנית הבנייה לערבים שנחשפה אמש. סגנית שר החוץ ח"כ ציפי חוטובלי (הליכוד) אמרה כי "לא יתכן שלערביי קלקיליה זכויות יתר. הוספת אלפי יחידות דיור בקלקיליה בלי בנייה משמעותית בשומרון פוגעת בהתיישבות היהודית. ''הממשלה מחויבת לבנות בהתאם לצרכי השטח ואחרי שנות ההקפאה הארוכות, התכניות שאושרו אינן מספקות", הוסיפה.