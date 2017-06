קלקיליה היא רק משל הגרסאות המתחמקות של נתניהו בעניין תוכנית קלקיליה הן רק סימפטום למדיניות הכחש שלו, שאומרת ימין אבל מבצעת שמאל. דעה מיכאל בן ארי ,

צילום: דוברות 'עוצמה יהודית' מיכאל בן ארי ההתבטאויות של ראש הממשלה בעניין תוכנית הרחבת העיר קלקיליה לשטחי C זכו לכמה גרסאות. הראשונה הייתה נזיפה בשרי הקבינט, שנזכרו להתנגד לתוכנית שהם אישרו לפני כעשרה חודשים: "תמוה ששרי הקבינט שהיו שותפים להחלטות, מתכחשים להן בסימנים ראשונים לביקורת ולחץ". כעבור ימים אחדים: "לא זוכר את ההחלטה לגבי הרחבת קלקיליה". כשספג ביקורת גם על אמירה זו, לשכתו הוציאה הודעה מתוקנת: "הכרתי את תוכנית הבנייה בקלקיליה, לא הכרתי את המספרים". 'תוכנית קלקיליה' של נתניהו מיושמת ביו"ש כבר תשע שנים. קיים קו מחבר בין החרבת מגרון, ההתנגדות לחוק ההסדרה, ההקפאה בירושלים, הבטחת השווא לבנייה בבית אל, התנגדות לבניית חדר בעופרה, מסירת שטחי C לבנייה ערבית מאסיבית ועוד. נבחרת החלומות של הימין בהנהגת נתניהו ממוקדת מטרה ופועלת לניוון וריסוק ההתיישבות היהודית, ומאידך מלבה את ההתבססות הערבית ביו"ש להגשמת חזון שתי המדינות. שמונה שנים נתניהו תלה את מדיניותו בממשל אובמה, אך המשך אותה המדיניות בממשל טראמפ מלמד שמדובר במדיניות של נתניהו עצמו, שהגיע הזמן לומר בכנות, אינה שונה מיוצאי הליכוד לבני ואולמרט. בשונה מנתניהו, שאומר ימין ועושה שמאל, לבני ואולמרט מנמקים את הפנייה שלהם שמאלה בחשש מהשד הדמוגרפי. הטענה של השמאל שאינו מעוניין לחיות במדינה דו-לאומית אינה מקבלת מענה מהאגף הימני. הימין, שמציע את פתרון האוטונומיה או מחלק את יו"ש לשטחי A, B ו‑C, הולך בדרכם של לבני ונתניהו שהתחילו עם אותן סיסמאות ומהר מאוד הבינו שהכרה בזכות הגדרה עצמית משמעותה הכרה בזכויות של עם אחר על הארץ. מי שמכיר בשליטה שלהם על שטחי A, זה רק עניין של זמן עד שיוותר גם על שטחי C מסיבות הומניטריות, גידול טבעי או כתוצאה מלחץ בינלאומי. שנים ארוכות שנתניהו מסובב את הימין בכחש. ההסבר לשינוי הגרסאות המביך הוא החשש שהתרמית תיחשף, והוא יאבד את האמון בדרך לקביעת עוד עובדות בשטח להגשמת חזון שתי המדינות. לצערנו נתניהו חושש לשווא. עולם כמנהגו נוהג, כמה שרי ימין יביעו מחאה רפה, בנט יפריח ספין על חוק אחדות ירושלים. מה שמניע את נתניהו וגורם לשתיקת כבשים הוא הסירוב של הימין להציב על השולחן תוכנית שנותנת מענה ציוני לאיום הדמוגרפי, בתוכנית הגירה של אויבינו והתיישבות יהודית מאסיבית. מצוקת הדיור בקלקיליה צריכה להיפתר בארצות המוצא, לא בארצנו היחידה. מי שמסרב לפתרון זה, נע על הציר של נתניהו ולבני, גם אם קוראים לו נפתלי בנט. הכותב הוא יו"ר 'עוצמה יהודית'