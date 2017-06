"תמונת מצב עגומה של תכנון לפלסטינים" חברי פורום יו"ש של הבית היהודי כתבו מכתב חריף לשרי המפלגה בו נטען שהתנהלות המנהל האזרחי גורמת לקידום תוכניות פלסטיניות בשטחי C חזקי ברוך ,

צילום: רגבים בנייה בלתי חוקית בשטחי C חברי פורום יו""ש של הבית היהודי שלחו היום (רביעי) מכתב לשר החינוך נפתלי בנט ולשרת המשפטים איילת שקד בו הם קובלים על התנהלות המנהל האזרחי בקידום תכנון לפלסטינים בשטחי C. הם כותבים לשרים, "כידוע לכם, קידום תוכנית הבניה המקיפה לפלסטינים באזור העיר קלקיליה, כפי שפורסמה ונידונה בהרחבה לאחרונה בכלי התקשורת, מציבה תמונת מצב עגומה אודות התנהלות המנהל האזרחי בכל הנוגע לקידום תכנון לאוכלוסייה הפלסטינית ביו"ש, הבאות על חשבון שטחי C המיועדים להתיישבות היהודית". בפורום מציינים כי "תוכנית הבניה בקלקיליה אינה מקרה בודד. יחד עימה מקדם המנהל האזרחי עוד עשרות תוכניות בינוי לפלסטינים, למטרות שונות: הרחבת מרכזי אוכלוסייה קיימים, תוכניות קיבוע לבדואים, הסדרת כפרים בלתי חוקיים, תיירות, תשתיות, איכות סביבה ועוד. כל התוכניות האלו מתוכננות בשטחי C". הם מפרטים חלק מהתוכניות, ובהן הקמת והסדרת אלפי יחידות דיור באזור יריחו, בית לחם וכפר פצאל. לטענת הפורום פעילות המנהל האזרחי בעייתית במספר נקודות. "תוכניות אלו מקודמות תחת שיקולים אזרחיים בלבד, ללא שום התייחסות לשיקולים מדיניים ובטחונים. מדובר למעשה על תוספת שטחים לשטחי A (על חשבון שטחי C), הסדרת כפרים בלתי חוקים, תפיסה והשתלטות על שטחים אסטרטגים, קידום תשתיות רחבות כבסיס לצמיחה דמוגרפית, קידום פיתוח כלכלה וכו' – כל זה נעשה במסגרת שיקולים אזרחים ומוניציפליים נטו, ובהתעלמות שערורייתית מההשלכות הקשות להיבטים מדינים וביטחוניים. במו ידיה מדינת ישראל מחזקת את האחיזה הפלסטינית ביו"ש, ומגשימה - דה פקטו - את חזון המדינה הפלסטינית". בנוסף מבהירים חברי הפורום כי "בה בעת שתוכניות אלו מקודמות וזורמות בשקט ושלווה במסדרונות המנהל האזרחי, מתרחשת הקפאה מוחלטת למגזר היהודי, כשעל כל הליך פרצלציה מינורי מתנהלת מלחמת עולם. כך בעוד ההתיישבות היהודית נאלצת להמתין כדי שלא "לקבוע עובדות בשטח ולסכל הליך עתידי", בצד הפלסטיני משפרים עמדות לאט ובטוח ומשנים את פני המפה. אצלם בונים ואצלנו מקפיאים". לטענתם, "המנהל האזרחי פועל במעין אוטונומיה עצמאית בשטח, ללא פיקוח של נבחרי הציבור, מנהל מדיניות עצמאית באמצעות פקידיו, שתפקידה לסייע לפלסטינים, הגם שזו נעשית על חשבון ההתיישבות היהודית. חברי הכנסת ושרי הממשלה יכולים לומר מעל במת הכנסת כל דבר, אבל מי שקובע בפועל הוא ראש המנהל האזרחי, המקדם עמדות שפוגעות בהתיישבות. קידום תוכניות אלו משמעותם העברת שטחים, דה פקטו, לרשות הפלסטינית, ולא יעלה על הדעת שדבר זה יבוצע לא תחת שרביטו הבלעדי של הקבינט המדיני". חברי פורום יו"ש של הבית היהודי קוראים לשרי המפלגה לדרוש מראש הממשלה לבצע ""שינוי מקיף בפעילות המנהל בנוגע לקידום תוכנית לפלסטינית ומעבר להתנהלות שקופה וראויה אל מול הדרג המדיני, כגורם מבצע ולא כמקדם מדיניות משל עצמו, כך שניתן יהיה לבדוק כל תוכנית כזו לגופה". בנוסף, הם דורשים להפסיק את הקפאת התכנון והבניה להתיישבות היהודית ביו"ש ובקעת הירדן. "יש להפסיק את ההקפאה באופן מיידי ולחזור להתנהלות נורמטיבית ועניינית ביחס לאוכלוסייה היהודית", הם מסכמים את מכתבם.