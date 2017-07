ראש ממשלת הודו: ישראל היא חברת אמת נשיא המדינה קיים פגישת עבודה מדינית עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. ''הודו עם ישראל והודו בשביל ישראל״. ניצן קידר ,

צילום: מארק ניימן, לע"מ ריבלין ומודי נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין קיים היום (רביעי) פגישת עבודה מדינית עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי המקיים ביקור רשמי בישראל. זוהי פגישתם השלישית של השניים מאז נכנס הנשיא לתפקידו בהמשך לפגישתם בסינגפור ולביקורו הממלכתי של נשיא המדינה בהודו בנובמבר 2016, שם ליווה מודי את הנשיא במהלך הביקור ההיסטורי כולו. בפגישתם השתתפו גם יו"ר הות"ת (הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה) יפה זילברשץ ונשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש, אשר ליוו את הנשיא גם בביקורו בהודו. הנשיא בירך את מודי על ביקורו ההיסטורי בישראל ואמר "זהו כבוד ועונג אמיתי לארח אותך כאן במדינת ישראל ובבירתה ירושלים". ריבלין הזכיר את ביקורו בנובמבר 2016 בהודו, "עברו רק שמונה חודשים מאז שביקרתי במדינתך ולעולם לא אשכח את ביקורנו. פגשתי באומה חזקה עם רעיונות, שאיפות חזקות, מטרות ומשימות, ואני חייב לציין, עם כל הכבוד והעונג, אתה אחד ממנהיגיה המובילים של הדמוקרטיות בעולם בעת הזו ואנו מעריכים מאוד את ביקורך בישראל". "יש לנו הרבה במשותף, אנו עושים הרבה ביחד ואנו מקווים להעמיק את שיתופי הפעולה שלנו וליצור עם הודו גם בהודו. אחד הדברים הראשונים שמנהיגי ישראל הבינו עם הקמת מדינת ישראל ב-1948, הוא שעלינו לייצר הכל בישראל וזו הייתה עבורנו משימה ראשונה במעלה כמדינה בצמיחה. על כן אנו מבינים מאוד את המשימה שהגדרת - make in India - ואנו עושים רבות על מנת לסייע לכך. אני רק מציע״, הוסיף הנשיא, ״ליצור עם הודו, ואני יודע כי אתם מקבלים זאת ואנו מלאי הערכה על כך". ריבלין הדגיש בפני מודי, "אני רואה בך מנהיג ששם ליבו לצרכי העם שלו וגם שם לב ליכולות ולהזדמנויות ולצרכים של הצד השני, ואני מעריך זאת. זהו באמת עונג לקבל כאורח את אחד מהמנהיגים הגדולים של העולם היום. ראש הממשלה מודי, ברוך הבא". ראש הממשלה ההודי אמר לנשיא ריבלין, "ברצוני להביע את הערכתי על קבלת הפנים החמה שקיבלתי. "ביקרת בהודו בנובמבר 2016, והייתה לנו הזדמנות לקבל אותך בחום, ולך להבין ולהרגיש את הודו. הקדשת זמן לביקור במקומות שונים, לראות את המדינה כולה ואני חושב שזו זכות עבורנו, שהייתה לנו את ההזדמנות הזו לארח אותך בכל המקומות האלה. ''אני רוצה שתדע שמאז הגעתי אתמול, קבלת הפנים והאירוח שקיבלתי היו כל כך חמים, עד שיכולתי להרגיש את המדינה כולה, את הרגשות כלפיי וכלפי המשלחת שלי. מה שראית בהודו, בדרך כלשהי יכולתי לראות פה מאז הגעתי. שוב ארצה להביע את תודתי". ראש ממשלת הודו הוסיף: "יצרת בביקורך בהודו את המוטו "Make with India" והחל מהגעתי אמש, אני רואה את ההד של מוטו זה אצל אנשים רבים ואני חושב כי שמאז שטבעת את הסיסמה המצוינת הזו אנחנו יכולים לראות אותה מתממשת בפועל בקשרים בין המדינות". "בדבריך התייחסת למונחים רבים בהם משתמשים בעולם המסחר, כמו G2G, אך בעולם האמיתי, מה שאנחנו רואים במציאות היום זה 'I for I', ו'I with I' אני לא מתכוון לפירוש המקובל (של הביטוי 'עין בעין'), אלא לכך שהודו עם ישראל 'India with Israel', והודו בשביל ישראל, 'India for Israel'. כשאנחנו אומרים את זה אנחנו גם מרגישים, כל המשלחת, שישראל היא חברת אמת. ''אני מרגיש משפחתיות, אני מרגיש כאן לגמרי בבית, חום שקורן מכל מי שאני פוגש כאן. אתה בעצמך הפרת את הפרוטוקול ויצאת לקבל את פני וזהו אות כבוד לכל העם ההודי, 1.25 מליארד איש. הבעת את האהבה והרגשות שלך למדינתנו ועל כך אני רוצה להודות ולהביע הערכה", הוסיף מודי. בפגישתם ריבלין ומודי על התפתחות היחסים מאז ביקורו של הנשיא בהודו ועל שיתופי הפעולה הרבים שנרקמו ונרקמים מאז בתחום העיסקי ועל הרחבת שיתוף הפעולה האקדמי והביטחוני. בהמשך פגישתם דנו השניים ארוכות על המגמות המדאיגות של הטרור העולמי ועל האיום שהוא מהווה על העולם כולו. בהקשר זה הבהיר ראש ממשלת הודו כי יש רק דרך אחת לבחון טרור והיא כגורם הפוגע באנושות אשר עלינו להלחם בו. הנשיא הדגיש כי מדינת ישראל תמשיך ללחום בטרור העולמי עם העולם החופשי כולו ללא לאות וכי נדע לשלב כוחות בנושא עם כל מי ששלום העולם עומד לנגד עיניו. כאמור, אל הפגישה הצטרפו יו״ר הות״ת פרופ׳ יפה זילברשץ אשר הרחיבה בנושא שיתופי הפעולה האקדמיים בין המדינות וכן נשיא התאחדות התעשיינים מר שרגא ברוש אשר סיפר לנשיא ולמודי על הסכמי שיתוף הפעולה הרבים שיחתמו בביקור זה ועל הקשרים המתחזקים מאז ביקור של הנשיא ריבלין בהודו.