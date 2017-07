המכביה ה-20 נפתחה בירושלים

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין הכריז הערב (חמישי) על פתיחת משחקי המכביה ה-20 שיעמדו השנה בסימן 50 שנה לאיחוד העיר ירושלים, ונשא דברים בטקס. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בטקס.

באירוע השתתפו שלושים אלף אלפי ספורטאים ואוהדים והתקיימה בו צעדת המשלחות המסורתית, בה צעדו 80 משלחות מכל המדינות המשתתפות במשחקים.

"ברוכים הבאים לירושלים, ברוכים הבאים לישראל, ברוכים הבאים הביתה. כמה כיף לראות אתכם כאן בירושלים, בירת ישראל הנצחית, הבנויה והחופשית, בפתיחת משחקי המכביה העשרים", בירך הנשיא בפתח דבריו את הספורטאים והספורטאיות. "זוהי המכביה הגדולה ביותר מאז החלו משחקי המכביה לפני שמונים וחמש שנה. אז, בשנת 1932, כבר החלו להחשיך השמים מעל אירופה והיום, היום אנחנו עומדים כאן, מציינים את המכביה העשרים בסימן חמישים שנה לשחרור ירושלים".

הנשיא ציטט את יוסף יקותיאלי, הוגה ומגשים רעיון המכביה שאמר בחשבו על המכביה - 'התעלות – לא רק בגופניות. גם ברוחניות', ואמר "הרוח הספורטיבית במהותה דוחפת אותנו לפרוץ גבולות של גוף ושל נפש, דוחקת בנו לפרוץ חסמים קיימים, להמציא מחדש את המציאות, לבחון את הגבולות, לעשות את הדברים בכל פעם גבוה יותר, מהר יותר וחזק יותר. זו אותה הרוח שהמציאה את הציונות, זו אותה הרוח שהמציאה את המכביה, זו הרוח שאנחנו מצפים לה מכם גם היום, כאן במשחקים, בתחרויות, על כרי הדשא ובבריכות השחייה.

"אני מכיר את הרוח הספורטיבית, החדשנית והנועזת, שדואה למרחק ומגביהה עוף. עוד רגע קט יפרצו האדרנלין והשמחה וימלאו את המסלולים והמגרשים השונים כאן בירושלים, בחיפה ובכל רחבי הארץ, מדרום לצפון, יחד נצטרף כולנו לחגיגה אמתית של ספורט, חגיגה של גוף ונפש", הוסיף ריבלין.

בדבריו הזכיר הנשיא את הספורטאים שנהרגו באסון המכביה ה-15, ואת ספורטאי ישראל שנרצחו באולימפיאדת מינכן, חלקם ספורטאי מכבי ואלופי המכביה, ואמר: "ליבנו עם משפחותיהם וזכרם".

בסוף דבריו, בטרם הכריז על פתיחת משחקי המכביה, איחל הנשיא לספורטאים, לספורטאיות ולצופים במגרשים ובבית: "ימים של התעלות, של כיף, הנאה ומתח, ורגעים של שבירת שיאים. שיאים אישיים, לאומיים ועולמיים. יקיריי הספורטאים, ארצנו - ארצכם, ביתנו - ביתכם. כל השנה ירושלים היא מעוז של בית"ר, וגם של הפועל, אבל פעם בארבע שנים ירושלים נכנעת בלי קרב למכבי. אני מתכבד בזאת לברך על פתיחת אירועי ומשחקי המכביה העשרים, Congratulations to all of us, on the opening of the 20th Maccabiah Games, here in Jerusalem! קדימה המכבים, קדימה המכביה''.

צילום: חיים צח, לע"מ נתניהו ורעייתו בטקס פתיחת המכביה

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בנאומו בטקס, ''משתתפי המכביה היקרים, ברוכים הבאים לישראל, ברוכים הבאים לירושלים. יש לי שני מסרים עבורכם היום. המסר הראשון הוא: הצטיינו בספורט. רוצו, בעטו, קיפצו. קיפצו לשמיים. השיגו את כל אשר אתם חפצים ומעבר לכך.

''לי יש ניסיון אישי בזה. בצעירותי, הייתי אתלטי למדי, וניסיתי להתקבל לנבחרת ההיאבקות. שברתי את זרועי בגיל 14. לאחרונה חשבתי לנסות לשחק כדורגל. שיחקתי במשחק כדורגל של יהודים וערבים צעירים בישראל, שברתי את רגלי. לכן איני יכול לומר לכם, אתלטים יקרים, break a leg. במקום זאת אני אומר: הצליחו, הצטיינו, נצחו. כולכם מנצחים, כולכם אלופים.

''המסר השני הוא – כולנו עם אחד. המכביה נקראת על שם המכבים. לפני 2,200 שנה נכבשנו על ידי צאצאי אלכסנדר הגדול. המכבים, חמשה אחים, שיחררו את אדמתנו כנגד כל הסיכויים. הם שיחררו את ירושלים, הם שיחררו אותנו והפכו אותנו לעצמאיים''.

ראש הממשלה סיפר כי ''מאות שנים אחר כך, כאשר עמנו היה מפוזר בעמים, חסר בית וחסר יכולת להגן על עצמנו, סבלנו את הטרגדיות הנוראיות ביותר בהיסטוריה האנושית. אולם שבנו, בנינו מחדש את אדמתנו, הקמנו מחדש את מדינתנו, ייסדנו צבא.

''עם ישראל חזק ומדינת ישראל חזקה. כולנו צאצאי המכבים. אתם צאצאי המכבים. אתם באים מ-80 מדינות. אתם אזרחים גאים של מדינותיכם, אך זיכרו שזאת גם אדמתכם. ברוכים הבאים למולדתכם. ברוכים הבאים לישראל. ברוכים הבאים לירושלים, בירתנו הנצחית. בהצלחה לכולכם", הוסיף נתניהו.