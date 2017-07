"דין גוש עציון - כדין קלקיליה" שרי הקבינט קיבלו מכתב מראש המועצה אזורית גוש עציון בו דרש מהם להרחיב את הדיון מתכנית קלקליה לעצירת ההשתלטות הערבית על שטחי C. חזקי ברוך ,

צילום: אלירן אהרון שלמה נאמן לקראת הדיון בקבינט הערב (רביעי) בנושא הרחבת העיר קלקליה בתוך שטחי C, שיגר ראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה נאמן, מכתב לשרי הקבינט בדרישה להרחיב את הדיון מתוכנית קלקליה למה שהגדיר "עצירת גזל הקרקעות והשתלטות ערבית על שטחי C ביהודה בשומרון". נאמן טען, "אנו עדים לכך שאויבנו משקיעים סכומי כסף אדירים על מנת לגזול את קרקעות הלאום ומצדנו אין פיקוח ואכיפה בסיסיים. אביא רק שתי דוגמאות מגוש עציון: בימים אלו פועלת הרשות הפלסטינית, להקים מפעל מלט 'סאנד', בבעלות משפחתו של אבו מאזן, על שטחי השמורה ההסכמית בדרום-מזרח גוש עציון ליד היישוב מעלה עמוס". הוא הוסיף כי בנוסף "פעלה הרשות לפריצת כביש המחבר בין הכפר הערבי תקוע לים המלח. כביש כזה ייצור רצף טריטוריאלי ערבי בין מזרח למערב יהודה ושומרון". "מיזמים האלו הם חלק מתכנית כוללת של הרשות הפלסטינית, המכונה 'תכנית פיאד'. התכנית מנסה לייצר עובדות בשטח כאמור בשטחי C ולהקים הלכה למעשה מדינה פלסטינית. את התכנית הזאת יש למנוע בכל מחיר", סיכם שלמה נאמן את מכתבו לשרים. לחצו כאן לקריאת המכתב המלא