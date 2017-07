"אדמות גוש עציון בסכנה" "הרשות הפלסטינית מעודדת חקלאים להשתלט על אזורים נרחבים. הם יוצקים במיליונים", מספר ראש המועצה האזורית וקורא "לעצור את ההשתלטות" בני טוקר ,

ראש המועצה האזורית גוש עציון, שלמה נאמן, מזהיר בערוץ 7 מהשתלטות של הרשות הפלסטינית על אדמות חקלאיות בגוש עציון, במטרה לקבוע עובדות בשטח. נאמן מספר כי "יש כאן מערך שלם שמובילה הרשות הפלסטינית לשינוי בשטח הקרקע, זה מערך מתוזמן בסכומי עתק שהמטרה שלו היא להשתלט על הקרקעות. במקום לבנות לפלסטינים בשטחי B הם לוקחים בכוח קרקעות בשטחי C שההתיישבות יכלה להתפתח ולבנות עליהן. חלקן אדמות מדינה או אדמות פרטיות והם פשוט משתלטים עליהן כדי לקבוע עובדות בשטח". הוא קורא למדינה לפעול בהקדם ומספר כי משפחתו של אבו מאזן מחזיקה במפעל מלט באזור היישוב מעלה עמוס. "הדרישה שלי היא שיביאו לכאן כוחות לאכוף את החוק ולעצור את ההשתלטות הפלסטינית. יש כאן השתלטות חקלאית על אזורים נרחבים באזור נווה דניאל, מעלה עמוס, מיצד ומדבר יהודה. עושים כאן יציקות במיליונים. הרשות הפלסטינית מקימה מפעל מלט - 'סאנד', בבעלות משפחתו של אבו מאזן, על שטחי השמורה בדרום-מזרח גוש עציון ליד היישוב מעלה עמוס. "בנוסף פעלה הרשות לפריצת כביש המחבר בין הכפר הערבי תקוע לים המלח. כביש כזה ייצור רצף טריטוריאלי ערבי בין מזרח למערב יהודה ושומרון. המיזמים האלו הם חלק מתכנית כוללת של הרשות הפלסטינית, המכונה 'תכנית פיאד'. התכנית מנסה לייצר עובדות בשטחי C ולהקים הלכה למעשה מדינה פלסטינית. את התכנית הזאת יש למנוע בכל מחיר". ראש מועצת גוש עציון מצר על כך שתוכנית הבנייה בקלקיליה לא נדחתה לאלתר אלא רק הוקפאה לאחר שראש הממשלה נוכח לדעת שאין רוב בקבינט לאישור התוכנית. "חבל שזה רק נדחה ולא התבטל, אני מקווה שזה יקרה בהמשך. להעביר שטחי C לרשות הפלסטינית זה אומר שאנחנו מוציאים שטחים ששייכים לנו ומעבירים לצד השני, זו תכנית מסוכנת מערכתית", הזהיר נאמן.