"חיית האדם" הפכה ל"איש ראוי לגינוי"

ראש הממשלה ודוברים אחרים מטעם ישראל נוהגים להצביע על כך שהודעותיה של הרשות הפלשתינית נראות אחרת בגירסה הערבית ובגירסה האנגלית – ומשקפות רצון להציג כלפי העולם המערבי חזות מתונה יותר מזו שמוצגת כלפי בית.

ייתכן שגם ראש הממשלה (או מישהו בצוות התקשורת שלו) לוקה בגירסה מרוככת של אותה בעיה – או שלפחות לקה בה באופן חד פעמי.

בתגובה לפיגוע הנורא בחלמיש צייץ נתניהו בעברית, ב-10:47 בשבת בבוקר: "אני מביע צער עמוק על הרצח אמש של שלושת בני המשפחה בישוב חלמיש. זוהי פעולת טרור שביצעה חיית אדם, מוסתת בשנאה תהומית".

כעבור כ-40 דקות צייץ גירסה אנגלית של אותה הודעה. הפעם כתב נתניהו (או מי שמפעיל עבורו את חשבון הטוויטר) במשפט השני: "This was an act of terrorism committed by a reprehensible person incited by wild hatred." הביטוי "חיית אדם" נעלם ובמקומו הופיע הביטוי המנומס "reprehensible person", שפירושו "איש הראוי לגינוי".

גם אילו רצה נתניהו להשתמש בביטוי חריף פחות מאשר "חיית אדם", ניתן היה להשתמש בביטויים חריפים בהרבה מאשר "איש הראוי לגינוי". השפה האנגלית – ששליטתו של נתניהו בה היא מן המפורסמות – מלאה בכאלה. לדוגמה: vile, abominable, loathsome, repulsive ועוד.



מישהו כנראה העיר לצוות התקשורת של נתניהו על העניין, לאחר שהניסוח העדין של הציוץ באנגלית הועבר לכלי התקשורת, בהודעה שהוציאה לשכת העתונות הממשלתית במוצאי שבת, אשר יוחסה ליועץ התקשורת של ראש הממשלה. ההודעה תוקנה לאחר 12 דקות וה"איש הראוי לגינוי" הפך ל"beast", שפירושו אכן חיית אדם.