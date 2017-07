הפרויקט לניטור הים התיכון יצא לדרך מערכת ניטור ימית חדשנית פרי שיתוף פעולה של אוניברסיטת חיפה עם אוניברסיטת טקסס יצאה לדרך עם הטלת המצוף הראשון בשמורת הטבע אכזיב. רעות הדר ,

צילום: חגי נתיב, מרכז מוריס קאהן לחקר הים התיכון הטלת המצוף אוניברסיטת חיפה בשיתוף עם אוניברסיטת טקסס A&M הכריזה בסוף שנת 2015 כי תקים בישראל מערכת ניטור ימית חדשנית, בעלות של כ-23 מיליון שקל. המערכת תכלול מערך של מצופים ייחודיים שאליהם יחוברו חיישנים לניטור מאפיינים כימיים, ביולוגיים, מטרולוגיים, ואקוסטים מפני הים ועד קרקעיתו. המערכת תכלול שתי תחנות: רדודה (125 מ')- אשר תמוקם 9 ק"מ מהחוף, ועמוקה יותר (1425 מ')- אשר תמוקם כ- 50 ק"מ צפונית מערבית לחיפה. אמש, הוטל המצוף הרדוד של המערכת מספינת המחקר של חיא״ל, הבת גלים, באזור קניון אכזיב- כ-5 מייל מערבית לנהריה. המצוף כולל יכולת שידור דו-כיוונית בזמן אמת עם תחנת חוף הממוקמת באוניברסיטת חיפה. המידע המשודר מועבר ישירות לאתר מקוון וניתן להורדה בצורה חופשית. לדברי ד״ר רועי דיאמנט, מוביל הפרויקט, זוהי המערכת הראשונה הרחוקה מהחוף המסוגלת להעביר מידע בזמן אמת ישירות ממעמקי הים. המערכת שהוטלה תספק מדידות רצופות וארוכות טווח, ותהווה מקור מידע אמין לניטור הסביבה הימית. באמצעות המידע שישודר בזמן אמת, החוקרים יוכלו להתריע מבעוד מועד על שינויים דרסטיים בכל עמודת המים, כדוגמת זיהומים, עכירות מים, וסכנות צונאמי אשר אינם נצפים מהחוף. לדברי פרופ׳ טוני נאפ מאוניברסיטת טקסס A&M, המערכת שהוטלה הינה מסוג המערכות אשר היו חסרות בעת דליפת הנפט שהתרחשה בשנת 2010 במפרץ מקסיקו. המידע מהמערכת יאפשר לחוקרים משתי האוניברסיטאות לאשש מודלים לתנועת זרמי הים, לנטר התפשטות חלקיקי חול באזור האגן המזרחי של הים התיכון, וללמוד על מאפיינים ביולוגיים וכימיים של הסביבה הימית העמוקה. המערכת כוללת מדידים מטארולוגיים, ובשיתוף עם המכון המטארולוגי, תשמש תחנה מטארולוגית ייחודית הרחק מהחוף. ד״ר דיאמנט אמר כי המערכת נבנתה כפלטפורמה לפיתוחים טכנולוגיים ימיים. דוגמא לפיתוח זה הינה מערכת המשלבת גלאיים אופטיים ואקוסטיים לגילוי וסיווג טורפים ימיים, כמו גם צבי ים ומדוזות. מערכות נוספות שיוספו בעתיד למערך שהוטל היום יאפשרו את הרחבת טווח הניטור בעזרת רובטים תת-מימיים. הנתונים מהמערכת, כמו גם נתונים ממפרץ מקסיקו, יוצגו על גב שמונה מסכי ענק הממוקמים בביה״ס למדעי הים באוניברסיטת חיפה. בעוד שמפרץ מקסיקו והים התיכון נמצאים בקצוות שונים של העולם, שניהם דומים במידה לא מבוטלת, והמידע שיוצג יספק הזדמנות ייחודית לניתוח השוואתי. מחקר זה הינו בעל חשיבות גלובאלית ויכול להוביל מסקנות חשובות ביחס לסביבה, התעשייה והאוכלוסייה הגרה לחופי מאגרי מים אלו. ראש החוג לטכנולוגיות ימיות באוניברסיטת חיפה, פרופ' מורל גרופר, ציין כי "הטלת המצוף הראשון היא הצעד הראשון בביסוס מערכת הניטור הימית באזורנו. באמצעות המערכת נוכל להעריך בדיוק רב את את זרמי המים, להגיע לתובנות חדשות, ולהיערך טוב יותר למקרים של אסונות אקולוגיים, ואף לצמצם אותם בזמן אמת". הטלת המערכת היא הסנונית הראשונה בשיתוף הפעולה בין אוניברסיטת חיפה לאוניברסיטת טקסס A&M. המערכת תאפשר לסטודנטים משתי האונברסיטאות התנסות מעשית במחקר ארוך טווח בעומק הים התיכון. בזמן הקרוב ייחתם הסכם לתואר דוקטורט משותף בין האוניברסיטאות, וחוקרים משני המוסדות משתפים פעולה בפרויקטי מחקר שאפתניים.









