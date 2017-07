Gett משיקה שירות נסיעות לפי מסלולים המוצר החדש הנקרא Gett Together יוריד את השימוש ברכב הפרטי על ידי מתן שירות הסעים שיתופי לעסקים, הפקות, עיריות ומוסדות ממשלה. ערוץ 7 ,

Istock פחות פקקים? Gett, הפועלת ב-100 ערים ברחבי העולם, לרבות ניו יורק, לונדון, מוסקבה ותל אביב, ממשיכה את המהפכה ומודיעה היום על השקת מוצר חדש של תחבורה משלימה בשם "Gett Together". מדובר בשירות תחבורה טכנולוגי חדשני, המאפשר נסיעה שיתופית ברכבים גדולים ונוחים, בקווים שייקבעו מראש. השירות יוריד את השימוש ברכב פרטי ויקל על הגודש בכבישים. הטכנולוגיה החדשנית של Gett Together מבצעת חיבור בין הלקוח לבין נהג הרכב המתאים ביותר עבורו, כוללת איסוף תוך פחות מ-5 דקות, שיריון מקום ברכב ומעקב אחר הנהג בזמן אמת, באמצעות טכנולוגיה מבוססת דאטה ואלגוריתם חיזוי שמאפשרים ניצול מלא של הרכבים. טכנולוגיית Gett Together תהיה זמינה בשני פורמטים: Gett Together שאטל - נקודת איסוף אחת ונקודות הורדה מרובות, שירות המתאים לאירועים המוניים, או חיבור בין תחנת רכבת למרכזי עסקים. Gett Together קווים - קו שירות המאפשר איסוף והורדה לאורך כל הקו (בדומה למונית שירות או קו אוטובוס). המוצר יוריד את שימוש ברכבים פרטיים על ידי מתן שירות הסעים שיתופי לעסקים, הפקות, עיריות ומוסדות ממשלה. המוצר פועל היום במודל שאטל מתחנת רכבת האוניברסיטה למספר נקודות באזור רמת החייל ברחובות הברזל וראול ולנברג ומתחנת רכבת בני ברק לבבני ברק ביזנס סנטר. הטכנולוגיה פעילה כבר היום במוניות Gett בערים ניו יורק ולונדון, ועתה משיקה החברה את הטכנולוגיה גם בישראל, המופעלת כשירות נוסף בתור אפליקציית Gett. באמצעות האפליקציה יהיה ניתן לבחור את הקו הרצוי, נקודת איסוף והורדה, לקבל אישור על שריון המקום ברכב, וכמובן לגשת לפרטי הנהג ואפשרות תשלום בכרטיס אשראי. בסקר מקיף שערכה החברה בין משתתפי הפיילוט נמצא כי 86% מהמשתמשים בשירות נתנו לשירות ציון גבוה של 8 ומעלה מתוך 10, והיו ממליצים עליו לחבריהם. מספר מרשים של כ-63% מכלל הנשאלים בחרו לתת לשירות את הציון האולטימטיבי - 10. מארק און, מנכ"ל Gett ישראל, מסר: "אנו שמחים לצאת למהפכה נוספת בהשקת מוצר חדש Gett Together. אין ספק כי הוא יעזור לקדם בצעד נוסף את החזון שלGett לתרום להורדת העומס בכבישים ולהוות בחירה מועדפת ופשוטה להתנייד בתוך העיר. מחקרים רבים הראו כי תחבורה היא הגורם השני החשוב ביותר המשפיע על קבלת החלטה על תפקיד חדש או השארות בתפקיד, אחרי גורם השכר. לכן פתרון מסוג זה הינה חיוני ואף הכרחי לעסקים כדי לשמור על אטרקטיביות. אנו צופים כי השירות החדש יזכה לביקוש רב, ונרגשים להמשיך ולספק ללקוחותינו את פתרונות התחבורה המתקדמים והנוחים בעולם".