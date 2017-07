ראש מועצת בקעת הירדן: השתלטות פלסטינית בחסות המנהל האזרחי בראיון לערוץ 7 קורא דוד אלחיאני להיפרד מהפלסטינים בלי הסדר במטרה לשמור על גושי ההתיישבות. "המנהל האזרחי עושה הפיכה צבאית שקטה". אלירן אהרון ,

צילום: אלירן אהרון דוד אלחיאני



טוען....



ראש המועצה האזורית בקעת הירדן, דוד אלחיאני, תוקף בחריפות את המִּנהל האזרחי ביהודה ושומרון, דורש לפרקו וטוען כי הוא מנהל מדינה בתוך מדינה, כלשונו. בראיון לערוץ 7 מסביר אלחיאני מדוע לדעתו ישראל צריכה להכריז על היפרדות חד צדדית מהפלסטינית, ולא לנסות להגיע איתם להסדר מדיני כלשהו. ''אם אנחנו רוצים לשמור על ארץ ישראל, אם אנחנו רוצים לשמור על הצביון הלאומי שלנו, אנחנו חייבים להיפרד מהפלסטינים. אני לא מדבר במושגים של 'שתי מדינות לשני עמים', כי אני חושב שזו גישה מוטעית, זה סוג של יוהרה להחליט לפלסטינים מה הם רוצים. תנו להם להחליט'', אומר אלחיאני. לדבריו, האינטרס של מדינת ישראל הוא להיפרד מהפלסטינים, ''אם אנחנו לא ניפרד - אנחנו נאבד את חלקת האלוקים ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן שעליה אנחנו שולטים היום. כי בכל רגע נתון הפלסטינים משתלטים על קרקעות בכל אזור יהודה ושומרון ובקעת הירדן. הסדר מדיני לעולם לא יהיה, הפלסטינים לא יוותרו על סנטימטר אחד של הקרקע, הם לא יוכלו לעשות הסדר מדיני. ''אני לא חושב שצריך להגיע להסדר איתם, מדינת ישראל צריכה לבוא ולהגיד 'יש מציאות, קחו את השטח שלכם'. ברגע שניפרד מהם כל הטענות כלפי מדינת ישראל שאנחנו שולטים בהם, כבר לא יהיו''. אלחיאני מזהיר כי אם מדינת ישראל לא תחליט מהם האינטרסים הביטחוניים וההתיישבותיים שלה ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן, ''אז בעוד 10 שנים נגיע למצב שהם ישתלטו והם משתלטים יום יום על אלפי דונמים של אדמות מדינה, נכנסים לתוך שטחי אש בחסות בתי המשפט והמנהל האזרחי''. ''היכולת שלהם היום להתיישב היא הרבה יותר גבוהה ואנחנו עלולים לאבד את כל מה שיש לנו. כרגע עוד יש לנו אפשרות לתפוס 40-50 אחוז מהשטח אז בואו נעשה את זה. אנחנו מחכים שהם ישתלטו על כל יהודה ושומרון ובקעת הירדן? למה אנחנו מחכים? שהמנהל האזרחי יקדם עבורם 50 תוכניות''. הוא קורא לפרק את המנהל האזרחי שלדבריו מייצג את ה''כיבוש'' ומנציח אותו. ''נוצר מצב אבסורד שהפלסטינים מעריכים ואוהבים את המנהל האזרחי כי הוא מייצג את האינטרסים שלהם, הוא נותן להם יזמות כלכלית בשטחי C, נותן להם להקים תב''עות בשטחי C, יש 7 תכניות שהמנהל מקדם לפלסטינים בבקעת הירדן באי ידיעת ממשלת ישראל. ''הגוף הזה צריך להיות מפורק לגמרי כי הוא משרת רק את הפלסטינים. הסדר מדיני לא יהיה, הפלסטינים לא יסכימו לקבל פחות ממאה אחוז של השטח. נוצר ואקום שבו מתאם פעולות הממשלה השטחים הפך את המנהל האזרחי לזרוע ביצועית שלו, ללא ידיעת שרי הממשלה והקבינט''. אלחיאני מגביר את הטון החריף ואומר כי "יש פה פה ניסיון להפיכה צבאית שקטה של המנהל האזרחי והמתפ"ש כדי לשנות את המציאות ביהודה ושומרון ובשטחי C, ואין להם את המנדט הזה. זו החלטה מדינית ולא של המתפ''ש או המנהל האזרחי. מישהו צריך להתעורר''. ראש המועצה האזורית בקעת הירדן אומר כי אם המנהל האזרחי לא ינוטרל, עוד ועוד אדמות יעברו לידי הרשות הפלסטינית. "מתאם הפעולות בשטחים צריך לקבל אישורים מהממשלה והוא לא עושה את זה. צריך להעמיד אותו על מקומו''. אלחיאני שב ומזהיר כי ישראל מאבדת את יהודה ושומרון ואת בקעת הירדן כל עוד היא לא נפרדת מהפלסטינים, והוא לא חושש מסדר מדיני עתידי שיפגע בבקעת הירדן. ''אם אני בוחן את כל ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, מי שיש לו הכי הרבה ניסיון במאבקים ובמחאות זה אני. אל תתעסקו איתי ואל תתעסקו עם תושבי בקעת הירדן, אנחנו יודעים להיאבק'', הוא אומר. מהמנהל האזרחי נמסר בתגובה: ''צר לנו על הטענות משוללות היסוד וההשמצות. שוב ראש מועצת בקעת הירדן תוקף את קציני צהל שמבצעים את תפקידם נאמנה ועל פי הדרקטיבה המדינית. המנהל האזרחי ימשיך לבצע את משימותיו ולממש את אחריותו בהתאם למדיניות צהל והדרג המדיני''.