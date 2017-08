אהוד בנאי באלבום חדש עם מייקל צ'פמן

EB=MC² - כך נקרא האלבום החדש של של מייקל צ'פמן ואהוד בנאי. צ'פמן, הגיטריסט האנגלי, ובנאי, המוכר לקהל הישראלי, הופיעו יחד כבר מספר פעמים והפגישות ביניהם הולידו בסופו של דבר את האלבום החדש.

היום פרסם בנאי בעמוד הפייסבוק שלו את הקליפ לשיר Angel - השיר הראשון מהאלבום המשותף. השיר מביא לידי ביטוי את אהבת שני המוסיקאים לגיטרות. צ'פמן שר בקולו המחוספס את מילות השיר באנגלית ובנאי שר את הבית בעברית עם הנגיעות המזרחיות המאפיינות אותו.

מילות השיר:

"Angel angel sit by me

Show me things I cannot see

What is so far behind

What was playing on my mind

Angel angel give me voice

Through all the sound of city noise

What is waiting up the road

Young again or just too old

מלאך מלאך שב לצדי

שים כנף על כף ידי

השמיע לי בשורה טובה

עורר בי את האהבה"

מילים ולחן: אהוד בנאי ומייקל צ'פמן