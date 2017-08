יוחאי מוצרי מפייט: מלכי עולם בורא

טוען....





"מלכי עולם בורא" הוא אחד מן פיוטי הסליחות שנוהגים קהילות הספרדים לומר החל מחודש אלול ועד יום כיפור. הימים האלו משמעותיים ומרגשים עבורי... קמים מוקדם, מעוררים את השחר, הכל שקט ואפל עוד בחוץ, צועדים אל בית הכנסת ושרים את הסליחות – פיוטים עם מילים כל כך אישיות, קרובות וקיומיות אשר נושאות את עיניהן אל על לבקש סליחה ומחילה, תשובה וקירבה.

"מלכי עולם בורא" הוא סינגל שלישי מתוך אלבום סולו חדש של יוחאי מוצרי שעומד לצאת בקרוב. קדמו לו "קש לזהב" ו "Claus Zinger – If You Only Knew", שזכו לביקורות יפות באינטרנט ובעיתונות והשמעות ברדיו.

את הלחן ל"מלכי עולם בורא" ביסס יוחאי במקצת על הלחן המקורי של הפיוט אך הוא מתפתח למקומות חדשים ובלתי צפויים, אף ההפקה של טל תמרי לוקחת את השיר למקומות מפתיעים ונועזים.