הלונדונים קיבלו טעימה מתל אביב כ-120 אמנים מישראל השתתפו בפסטיבל TLV in LDN, הפסטיבל הישראלי הגדול ביותר באירופה. השר ארדן: "תשובה תרבותית לקריאות לחרם".

צילום: Sam Roberts TLV in LDN



פסטיבל TLV in LDN, הפסטיבל הישראלי הגדול ביותר באירופה, נערך לאחרונה בהשתתפות כ-120 אמנים מישראל שהופיעו על הבמות המרכזיות בלונדון. בין האמנים שהופיעו היו הפסנתרן והמלחין גיל שוחט, נגן הג'אז אבישי כהן, להקת אינפקטד מאשרום והאמן אורי גרשט. אלפי לונדונים ומאות תלמידים השתתפו בסדנאות עם השף שאול בן אדרת. באירועים השתתפו גם אלופת הג'ודו ירדן ג׳רבי, ורונה רמון אלמנתו של האסטרונאוט אילן רמון ז"ל. המארגנים מספרים כי אלפי תושבי לונדון הגיעו להופעות, תצוגות ותערוכות ונחשפו לתרבות הישראלית. "אלפי לונדונים נחשפו בסוף השבוע האחרון לתרבות הישראלית התוססת", אמר השר לנושאים אסטרטגיים והסברה גלעד ארדן שיזם את הפסטיבל יחד עם הקהילה היהודית בבריטניה, "המשתתפים ראו את המגוון והעושר התרבותי שיש לישראל להציע. לפסטיבל חשיבות רבה בעם קיומו בבריטניה, בשנת המאה להצהרת בלפור, בין היתר כתשובה תרבותית לקריאות שיוצאות מכאן לא אחת לחרם תרבותי על ישראל".



