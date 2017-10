זעקת מנהל בנק זרובבל והמנון השבת

שיר וקליפ | יאיר יחזקאל פלד | אילו היה לי כח

כשהרב ישעיהו שפירא, 'האדמור החלוץ', זעק לחסידיו – "אילו היה לי כח, הייתי יוצא לשוק, הייתי מכריז ואומר – שבת היום!", הוא חשב על החקלאים ועובדי האדמה שכל כך אהב, על החרדים ועל החופשיים, על לקוחותיו בבנק 'זרובבל' אותו ניהל, על אנשי 'הפועל המזרחי' שהתאגדו תחתיו ועל חברי 'ההסתדרות' שהתנגד להם, על באי השוק ועל רוכליו. לכולם היה צועק – "שבת היום!". אילו רק היה לו כח. אילולא נחשף למציאות הקשה ולעבודת הכפיים המפרכת, למחלוקות ולמלחמות ומעל הכל – לחורבן ולזעזוע שאליהם נחשף באחרית ימיו בעקבות השואה שהצער ממנה, כך אומרים, הכריע את הרב.

עשרות שנים לאחר מכן, יקבלו עם אותה זעקה ממש, זעקה ליראת השם ולאהבת השם ולמנוחת השבת, הבחורים בבית המדרש של הרב יגל את השבת. כך, ורק כך, ירגישו את המלכה נכנסת, כשהם שרים על הרצון הטמון בהם להכריז על מלכות בורא העולם, לצעוק לעולם על המלכה שנכנסה. זהו המנון בוא השבת.

באנימציה מקסימה והומוריסטית, בשירה פשוטה ורוק זועק ובשעון שבת משעשע, יאיר פלד משחזר את שירו 'אילו היה לי כח' מאלבומו 'כל הזמן הזה' שיצא לפני כמה שנים. הטו אוזן ולא פחות חשוב – שימו עין:

חדשיר | אבי קראוס והראפר נסים | Best of all days

הזמר הבריטי והראפר 'ניסים בלק' חוברים לפרויקט 'שבת עולמית' עם השיר 'Best of all days' הקליל והזורם.

לאלבומי השבת האינסופיים אפשר להוסיף את השיר החדש שמוסיף אלקטרו, ראפ ופופ לקדושה הרגועה בדרך כלל של השבת, זאת על מנת ליצור מכנה רחב יותר לאהבת היום השביעי כחלק ממגמת מארגני השבת להזמין את כל עם ישראל להשתתף במיזם, ומי כפופ וכראפ בהזמנת אורחים חדשים.

וולקאם!

שיר ילדים | עוזי פוקס | קשת בענן

לסיום,

שיר הילדים מאת האימא של ילדותנו, לאה גולדברג, ביחד עם קולו של עוזי פוקס האהוב, מחזיר אותנו עשורים אחורה, ומקבל את פרשתנו בחיוך.

כשכולם מדברים על התיבה ועל החיות, לאה תפסה את הקשת שבענן, סמל הברית והשלום, ויחד עם סמל שלום אחר מהפרשה – יונה, יצרה את הלהיט הכיפי, שמבשר שנת ברכה עם בטיפות הגשם הראשונות של החורף. מה שנקרא – שלוש יונים בשיר אחד.

שבת שלום!