חדש בוואטסאפ: מחק את ההודעה (לגמרי)

חדש בוואטסאפ: מעתה ניתן יהיה למחוק כליל הודעה שנשלחה. הדבר יתאפשר רק בשבע הדקות הראשונות לאחר שיגור ההודעה.

לאחר לחיצה ארוכה על ההודעה שאותה תרצו להסיר, יופיעו על המסך שתי אופציות - "Delete For Me" ו-"Delete For Everyone".

האופציה הראשונה תאפשר לכם למחוק את ההודעה אצלכם במכשיר, אך היא עדיין תהיה חשופה לשאר הנמענים. האופציה השנייה תאפשר לכם למחוק הודעות שנשלחו לאחרים, כך שלא יופיעו גם אצלם.

עם זאת, את האופציה הזאת תוכלו לנצל רק במשך שבע דקות מרגע שליחת ההודעה. שימו לב, המחיקה תעבוד רק במידה וכל הנמענים משתמשים בגרסה המעודכנת של האפליקציה.

מקבל ההודעה יקבל הודעה בה נכתב "הודעה זו נמחקה".

עם הפיצ'ר החדש, המשתמש המבקש למחוק את הודעתו כליל צריך לתת לחיצה ארוכה על ההודעה. התפריט שיופיע יכלול את האפשרות "למחוק עבור כולם". ניתן יהיה גם למחוק הודעות מרובות בבת אחת.

הפיצ'ר מוצע עבור סמרטפונים עם מערכות הפעלה של iOS, אנדרואיד ווינדוז.

אתר WABetaInfo מסר כי ניתן יהיה למחוק הודעות טקסט, וידיאו, תמונות, תמונות gif, והודעות קוליות. עדיין אי אפשר למחוק מדבקות.