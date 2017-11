'תומכי חמאס מאחורי ההפגנה בלונדון' ארדן: ארגונים ופעילים הקשורים לחמאס ולאחים המוסלמים עומדים מאחורי הפגנת המחאה נגד הצהרת בלפור המתוכננת להתקיים בשבת בלונדון. ניצן קידר ,

צילום: פלאש 90 גלעד ארדן השר גלעד ארדן חושף את הגוף העומד מאחורי ההפגנה המתוכננת בלונדון נגד הצהרת בלפור וקובע כי מדובר בארגונים ופעילים פרו-חמאסיים. ביום שבת הקרוב צפויה להתקיים בלונדון הפגנה אנטי ישראלית לציון 100 שנים להצהרת בלפור. את ההפגנה מארגן ה- Palestine Solidarity Campaign :PSC יחד עם ארגוני חרם ודה לגיטימציה נוספים בעלי קשרים לחמאס ולאחים המוסלמים ובהם: Muslim Association of Britain (MAB), Friends of Al Aqsa (FOA), Palestinian Forum in Britain (PFB. ההפגנה תתקיים כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו ישהה בבריטניה, במסגרת הביקור לציון יובל להצהרת בלפור בו יתקיימו שורת אירועים ממלכתיים ששיאם ארוחת ערב חגיגית בהשתתפות ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי. השבוע פורסם כי ראש מפלגת הלייבור קורבין הודיע כי לא ישתתף באירועים הרשמיים, ולמשרד לנושאים אסטרטגיים נודע כי שני חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור ינאמו בעצרת המחאה. בין המארגנים של הפגנה נמצא ארגון ה-MAB שאחד ממקימיו הוא פעיל הטרור מוחמד צואלחה, בכיר בתנועת חמאס, שמילא תפקידים צבאיים ומדיניים בתנועה, המתגורר בלונדון. צואלחה היה חבר בלשכה המדינית של חמא"ס (2017-2013) ולקח חלק במשלחת חמא"ס לרוסיה בספטמבר 2017. צואלחה פרש מ-MAB והקים את ה-BMI (BRITISH MUSLIM INITATIVE) וכיום מוצג כנשיא הארגון. ד"ר דאוד עבדאללה ממנהיגי ה-BMI (וארגון "מרכז השיבה הפלסטיני (PRC)" הקשור לחמאס) הינו אחד מהנואמים בהפגנה. עבדאללה ומוחמד צואלחה חתומים על "הכרזת אסטנבול" בעקבות מבצע "עופרת יצוקה". בהכרזה נכתב כי הג'יהאד בעזה הוא חלק מהג'יהאד שהאסלאם מקיים ברחבי העולם. ההכרזה כללה גם תמיכה בחמא"ס ובהתנגדות ברחבי העולם בכלל. זאהר ביראוי, המשוייך לחמא"ס, שימש כמנהל ה-MAB בעבר וחבר לצואלחה ב-BMI ממארגני ההפגנה. ביראוי היה יו"ר (Palestinian Forum in Britain (PFB), הארגון הוא אחד ממארגני ההפגנה ב-4 בנובמבר. ביראווי ביקר בעזה מספר פעמים. יצוין כי צואלחה וביראווי הובילו את המשטים לעזה. משתתף נוסף במשט ממארגני ההפגנה, אסמאעיל פאטל, מייסד ארגון FOA, ונוטל חלק מרכזי בפעילות האנטי-ישראלית בבריטניה בשיתוף פעולה עם ארגונים דל"ג וארגונים פרו-חמאס. גם פטאל נפגש בעבר עם אסמאעיל הנייה בעזה. דובר נוסף בהפגנה הינו יו"ר ארגון PSC, Hugh Lanning, שגם הוא נפגש בעבר עם יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, אסמעיל הנייה, בעזה. בעקבות זאת לפני מספר חודשים נמנעה כניסתו של לנינג לישראל בהתאם לחוק מניעת הכניסה שהובילו השרים דרעי וארדן. ארגון ה-PSC , שבראשו עומד יו לנינג, פרסם כי כ-10,000 איש צפוים להשתתף בהפגנה, ולשם כך אורגנו הסעות מערים כמו ברמינגהם, ברדפורד, בריסטול, קיימברידג' ועוד. ההפגנה תתקיים בסמוך לשגרירות האמריקאית בלונדון. בהזמנה להפגנה נכתב כי "במאה השנים האחרונות זכויות הפלסטינים נרמסות, ככל שאנו מתקרבים למועד המציין את הצהרת בלפור (2.11), אשר הובילה לנישולם, אנו דורשים צדק ושוויון זכויות לפלסטינים ועכשיו!!" השר גלעד ארדן פנה בתחילת השבוע לשר לביטחון הפנים של בריטניה בן וולס, ולראש עיריית לונדון סאדיק חאן. במכתב שנשלח על ידו הביע השר דאגה מקיום האירוע וכתב כי "האירוע שמאורגן על ידי גורמים קיצוניים הקשורים לחמאס יכול לשמש לבמה להסתה ולקריאות לטרור נגד ישראל ותומכיה. מארגני האירוע שוללים את זכות קיומה של ישראל להתקיים וקיום ההפגנה במועד שבו שתי המדינות מציינות את הצהרת בלפור אינו מקרי. אני קורא לך לבחון האם קיום האירוע עולה בקנה אחד עם אימוץ הגדרת האנטישמיות בבריטניה, ולנקוט בכל צעד כדי שלא תיווצר אווירה קיצונית שתאיים על תחושת הביטחון של יהודי בריטניה ותומכיה". ארדן מסכם: "ההפגנה הצפויה בלונדון לציון מאה שנים להצהרת בלפור קורעת את המסכות מפניהם של ארגוני החרם, שמוביליה היו ועודם קשורים לארגוני טרור רצחניים. המטרה של ארגוני החרם היא שלילת קיומה של מדינת ישראל. מדינת ישראל תמשיך לפעול כנגד הארגונים הללו ולסכל את מאמציהם. אנחנו מברכים את ידידתנו, תרזה מיי, על הצהרתה שבריטניה תציין את 100 שנה להצהרת בלפור בגאווה".