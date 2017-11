"השריפות בשטחי C פוגעות בבריאות" לדברי השר אלקין, המשרד לאיכות הסביבה בוחן פתרונות למניעת השריפות בשטחי C הסמוכים למודיעין עלית מיכל לוי ,

צילום: יונתן סינדל. פלאש 90 זאב אלקין המשרד לאיכות הסביבה בוחן פתרונות למניעת השריפות בשטחי C הסמוכים למודיעין עלית – כך הודיע היום (ד') השר להגנת הסביבה זאב אלקין במענה לשאילתא אותה הפנה ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) במהלך דיוני הכנסת. בהצגת השאילתא סיפר כי אלפי מתושבי מודיעין עילית סובלים יומיום מריח נוראי ומזיהום אוויר בעקבות שריפת אשפה של כפרים שנמצאים בסמוך אליהם. "שריפת האשפה גורמת גם לפגיעה באיכות החיים, אבל בעיקר לפגיעה בבריאותם ובבריאות ילדיהם", אמר. בדבריו הסביר כי למועצה המקומית אין סמכות אכיפה וכי הם פונים מספר שנים למשרד לאיכות הסביבה ועדיין שריפת האשפה נמשכת יומיום ללא אכיפה אפקטיבית. "אין ספק שהגברה של האכיפה תעשה את השינוי בפגיעה באיכות חייהם ובבריאותם של ילדיהם", הוסיף. השר אלקין השיב למקלב כי הנושא סבוך וכי הם פועלים למציאת פתרונות. "למדינת ישראל אין סמכויות אזרחיות בשטחי A ו-B", אמר אלקין והוסיף כי רוב מוחלט של אותם כפרים ויישובים בהם מתבצעות השריפות - לא נמצאים בשטח C שהוא תחת אחריות של המינהל האזרחי ויש לו שם סמכויות אכיפה. "הסוגיה היא מאוד מאוד מורכבת. הפתרון לצערי היחידי המעשי שיש כרגע, ואנחנו בוחנים אותו, הוא להגיע לשיח עם הרשויות הרלוונטיות של הרשות הפלסטינית ולהעניק תקציב כדי לשנע את הפסולת הזאת לאתרי פסולת קיימים במקום אחר", אמר אלקין. "בנושא אחד שממש היווה איום על חיי התושבים הצלחנו: סוגיית המפחמות. במקרה הזה הצלחנו לשכנע את צה"ל להיכנס ופשוט להשמיד את המפחמות בשטחי B שכן האחריות הביטחונית שם היא של צה"ל", הוסיף.