מעלים הילוך: "שחררו את רבי נחמן"

חסידי ברסלב שתומכים ביוזמה הישראלית להעלות את קברו של רבי נחמן מברסלב לישראל, מחדשים את הקמפיין ההסברתי להעלאת הקבר.

בין פעולות ההסברה לעידוד המהלך עוצבה חולצה ובה הכיתוב 'LET MY RABBI GO' מעל דיוקנו של הרב ישראל אודסר.

מאחורי החולצות עומד 'ועד ציון רבנו בארץ ישראל', ובוועד אומרים כי הבחירה בעיצוב זה אינה מקרית. היא מבקשת להזכיר גם את קריאתו של משה רבנו לפרעה 'שלח את עמי' וגם את סיסמת הקמפיין שהוביל לשחרורו של נתן שרנסקי ממאסר השלטון הסובייטי והאישור לעלייתו לישראל.

"גם אנו מבקשים מאוקראינה - שחררו את רבי נחמן לארץ ישראל", אומרים בוועד ומדווחים על תחילת הפצתן של החולצות.

סלוגן החולצה החדשה צילום: ועד ציון רבנו בארץ ישראל

הועד אף שיגר מכתב לראש ממשלת אוקראינה ובו נכתב: "זה המהלך ההסטורי הגדול ביותר שיש בידך את הזכות לבצע עם העם היהודי שסבל כל כך הרבה על אדמת אוקראינה לפני כ 70 שנה ע"י אדולף היטלר ימ"ש. ברוך ה' עם ישראל חי וזכינו ב 1948 לקבל הכרה מהאו"ם, לקבל את אדמת ארץ ישראל.

''רבי נחמן אמר 'המקום שלי הוא רק ארץ ישראל'. רבי נחמן קבור באדמת אומן שם נרצחו 30.000 יהודים על קידוש השם ושם בחר רבי נחמן להיקבר, עכשיו הזמן להעבירו לקבר דוד המלך שהוא מצאצאיו. המגן דוד הוא הדגל והסמל של העם היהודי. השייך לעם ישראל והוא נכס לאומי שצריך להשיב למקומו הטבעי".

עוד טוענים אנשי הוועד כי מתן אישור מצידו של ראש הממשלה האוקראיני להעלאת קברו של רבי נחמן לישראל תהיה עבורו זכות.