'זהבי צודק. זה פייק-פמיניזם'

עו"ד מרון סמון, מומחית לדיני משפחה, סבורה שהדס שטייף ניצלה את קמפיין ME TOO לצורך חיסול חשבונות, "זה פייק פמיניזם".

עו"ד מורן סמון, מומחית לדיני משפחה וירושה ומנכ"לית משותפת במכון לניהול משברים במשפחה, אומרת לערוץ 7 כי קמפיין ME TOO איבד את המטרה שלו. "במקור רצינו שנשים יביאו את הסיפור שלהן כדי לעלות את רמת המודעות להטרדות מיניות התוצאה הסופית היא שזה הפך להיות כר פורה לחיסול חשבונות על ארועים שהיו או לא היו לפני עשרות שנים". "הדס שטייף לקחה את הקמפיין הזה ומיקדה אותו לחיסול חשבונות עם אנשים שהיא רוצה לחסל אותם ואת קיומם בתקשורת ומהמקום הזה היא הובילה גל של פרסומים שדרך אגב הלכו והקצינו עד כדי שהיא טענה שלא פחות מארבעים גברים הטרידו אותה במהלך השנים והיא הולכת לחשוף אותם ולסגור איתם חשבון מתי שהיא רוצה". בשל כל אלה תומכת סמון בתביעת לשון הרע של נתן זהבי, "תביעת לשון הרע של נתן זהבי נגד הדס שטייף היא צעד נכון כדי למגר את כל השמועות האלה והחרושת שיימינג ברשת ואת כל משפטי השדה. יש הטרדות מיניות וצריכים לטפל בהם אבל למצוא סיפורים מלפני עשרות שנים זה לא מקדם כלום. כל הסיפורים ששמענו בתקשורת הם סיפורים ישנים שנועדו כדי לחסל חשבונות עם גברים. כל מה שנגרם על ידי ההתנהלות של הדס שטייף בימים האחרונים לא ממש מקדם נשים, ההפך זה גורם לזה שהיום כשאישה תבוא ותגיד הטרידו אותי מינית מראש יחשבו שהיא ממציאה". עו"ד סמון מקווה שהקמפיין הנוכחי ייגנז, "מה שנתן זהבי עושה זה הדרך הכי נכונה לעצור את כל הכאוס שנוצר כאן, המטרה לא להגיע למלחמת מינים זה לא פמיניזם זה פייק פמיניזם זו בריונות ברשת גם ארגוני הנשים צריכים להתנגד לשטייף כי היא ממש לא תורמת לנשים. במשך שנים נשים התלוננו על בריונות מצד גברים ועל חוסר פתחון פה היום אנחנו עושות את מה שעשו לנו אנחנו מהלכות אימים על גברים וזה ממש לא טוב לנו". הדס שטייף מסרה לערוץ 7 כי איננה מעוניינת להגיב על הדברים.