"קורא לראשי הקואליציה לשמור עליה"

יו"ר הבית היהודי, השר נפתלי בנט, קורא לשמור על יציבות הממשלה, על רקע המחלוקות סביב חוק המרכולים.

בפתח ישיבת סיעת הבית היהודי היום (שני) אמר בנט, "יש לנו ממשלה לאומית יציבה וטובה אנחנו עושים דברים יוצאים מן הכלל בכל משרדי הממשלה. לכן אני קורא מכאן לכל חבריי ראשי המפלגות בקואליציה לנהוג באחריות ולא לטפס על סולמות מיותרים שאחר כך קשה לרדת מהם".

"כל ראש מפלגה חייב ללמוד להכיל נושאים פחות נוחים לו. זו טבעה של קואליציה. גם אנחנו ספגנו דברים שלא תמיד אנחנו אוהבים אבל זו טבעה של שותפות ואנחנו צריכים אחריות ושיקול דעת בעניין", אמר בנט.

הוא התייחס למצב הבטחוני, בעקבות הכרת ארה"ב בירושלים. "מאז הכרזתה של ארה"ב על ירושלים כבירתה של מדינת ישראל אנחנו עדים ליותר ועימותים ופיגועים ברחבי הארץ. צה"ל וכוחות הביטחון מנהלים את העימותים בצורה אחראית מושכלת אך יחד עם זאת חשוב לומר לחמאס ולכל חורשי רעתנו – אל תיבחנו את הסבלנות שלנו. מי שמשחק באש סופו שיכווה".

בנט התייחס לדברי השר ליברמן לפיהם יש להחרים את אזור ואדי ערה. "אתמול נאמרו דברים על-פיהם בגלל הפרעות באזור ואדי ערה יש למסור את ואדי ערה לפלסטינים. בעצם למסור מקום עם רוב ערבי לערבים - זו תפיסה שגויה מיסודה. לפי לוגיקה זו ניאלץ למסור את מרבית הגליל וחלקים נרחבים מהנגב ואת יפו. אנחנו לא מוסרים חלקי ארץ בגלל בעיה נקודתית לא של דמוגרפיה ולא של אלימות, יש לזה פתרון, ליישב את הארץ לקלוט עוד גלי עלייה, הילודה היהודית הולכת וגדלה לא צריך לפחד. לא מתחילים לחתוך את הארץ הקטנה שלנו ולתת אותה בסיטונאות רק בגלל אלימות. אל מול האלימות צריך יד קשה לאכוף את שלטון החוק זה הכל".

"לגבי הקריאות להחרמת ערביי ישראל אני דוחה אותן. מי שחותר תחת מדינת ישראל מי שפעיל אלימות צריך להפעיל כנגדו יד קשה אבל מי שחותר להיות אזרח נאמן במדינת ישראל אנחנו צריכים לתת לו את כל השירותים ולקרב ולעזור. אני שר החינוך של מעל לשני מיליון ילדי ישראל, של כולם וכולם ילדיי, ולכן לא מקובל עליי לקחת מגזר זה או אחר ולהכתים את כולו בגלל התנהגות לא תקינה של חלק", הוסיף השר בנט.

ביחס לפעולת צהל אל מול המנהרות אמר בנט, "אתמול היינו עדים להצלחה נוספת של צה"ל באיתור והשמדת הנכס האסטרטגי של החמאס – המנהרות. צריך להיכנס רגע לנעלי חמאס, הם השקיעו יותר מעשור בפרוייקט לאומי, המנהרות הן פרוייקט הדגל של חמאס, במקום להשקיע את הכסף בבתי ספר ובתי חולים הם השקיעו באדמה גם את בניהם הם השקיעו באדמה , הרעיבו את הציבור שלהם הכול למען פרויקט המנהרות. ניתן לומר שזהו תחילת הסוף של עידן המנהרות".

"אבל דווקא בתקופה הזאת הם יכולים לנקוט בפעולה של use it or lose it. כי כשאתה רואה משהו שהשקעת בו כל כך הרבה הולך ומתפורר מול עיניך ההסתברות שתרצה להשתמש עולה ולכן דווקא לאור ההצלחה אנחנו צריכים להגביר עירנות. אנו מחזקים את צה"ל את מערכת הביטחון ואת תושבי עוטף עזה . בשלוש שנים האחרונות אזור עוטף עזה הפך להיות מגנט להתיישבות. אנשים מהמרכז באים לגור בעוטף עזה בגלל איכות חיים וציונות, זה מקסים בעיני וממשרד החינוך נמשיך ונחזק", סיכם בנט.