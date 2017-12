לימודי תכנות בחינם - לנשים מטרת התכנית, שתפתח ע"י משרד העבודה והרווחה, היא לעודד נשים מרקעים שונים להשתלב בתפקידי ליבה בשכר גבוה בתעשיית ההייטק בישראל. ידידיה בן אור ,

צילום: סופי גורדון, פלאש 90 אילוסטרציה שר העבודה והרווחה חיים כץ הורה לאנשי משרדו לפתוח תכנית נרחבת ללימודי תכנות לנשים מגיל 18 ואילך ללא כל עלות. מטרת התכנית היא לעודד נשים מרקעים שונים להשתלב בתפקידי ליבה בשכר גבוה בתעשיית ההייטק בישראל. התכנית תצא לדרך לאור נתוני מחקר שערך משרד העבודה והרווחה, המעידים על תת-ייצוג משמעותי של נשים בהייטק בכלל ובתפקידי ליבה בפרט, המהוות את הקבוצה הגדולה ביותר הסובלת מתת-ייצוג בהייטק הישראלי. המיזם החדש מצטרף לתוכניות מצליחות שכבר מפעיל כיום המשרד לעידוד קבוצות להן תת-ייצוג בהייטק הישראלי, כגון תכנית להשמת ערבים בוגרי מדעי המחשב והנדסה בהשקעה של 11.5 מליון ש"ח בשלוש השנים האחרונות ועוד 15 מיליון ש"ח בשלוש השנים הבאות, ופיילוט חדש בשיתוף ג'וינט-תב"ת והטכניון לשילוב מחדש של מהנדסים בני 45+ בהייטק. ואולם במסגרת המיזם לראשונה תוצע תכנית הכשרה לקבוצה רחבה ומגוונת המהווה כמחצית האוכלוסייה בישראל. קורסי ההכשרה יינתנו במסגרת מיזם משותף שהקים משרד העבודה והרווחה ביחד עם ארגון "שי קודז" (she codes) – היא מקודדת/מתכנתת במימון משותף 50:50, אשר ישלים הקמה של כ-40 מרכזים ברחבי הארץ בתוך שלוש שנים. כבר כיום פועלת העמותה ב-25 סניפים הנמצאים בכל האוניברסיטאות בארץ, בחברות הייטק, מכללות ועוד הקורסים יציעו הכשרה בתכנות גם לנשים חסרות כל רקע בפיתוח תוכנה וכתיבת קוד וגם לנשים בעלות השכלה פורמלית ובלתי-פורמלית, או ניסיון מעשי בפיתוח. מעבר להכשרה מעשית בתכנות, התכנית תסייע למשתתפות במציאת עבודה בהייטק על ידי ייעוץ תעסוקתי, שיפור קורות חיים, כנסי מעסיקים וכו'. כמו כן, הקבוצות עצמן יהוו רשת חברתית לתמיכה ופיתוח מקצועי הדדי, וכן לגיוס עובדות בשיטה הפופולרית בהייטק - "חברה מביאה חברה". עלות המיזם מוערכת בכ-20 מיליון ₪ למשך שלוש שנים, ואם תירשם הצלחה הוא צפוי להתרחב ולהציע הכשרה לכל אישה בישראל שתחפוץ בכך. יעדיו הכמותיים המרכזיים של המיזם הם להכשיר בתוך שלוש שנים לפחות 4,440 נשים, ולהביא להשמה של למעלה ממחצית מהן בתעשייה. כמו כן, המיזם יעסוק בהכוונת צעירות ללימודים אקדמיים בתחום ההייטק, והיעד הוא כ-180 סטודנטיות למקצועות הייטק, מקרב בוגרות המיזם. במסגרת המיזם יוכשרו נשים בגילאי שונים ומרקעים שונים לכתוב קוד בטכנולוגיות ובשפות תכנות "חמות" ואופנתיות, שיש להן ביקוש גדול ואקטואלי בתעשייה המקומית המתאפיינות במשרות בשכר גבוה; מנטוריות שהשתלבו בתפקידי מפתח מובילים בתעשייה ילוו משתתפות בשיטת Each One Teach One במסגרת המיזם וייתנו שעות ייעוץ קריירה וסיוע בהשמה למשתתפות. כמו כן המיזם יספק מקום מפגש לנשים מרקעים שונים לשם פיתוח פרויקטים טכנולוגיים עצמאים משלהן.